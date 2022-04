Rabatte bis Ostern: Stehplätze für Mugello verfügbar

Nach mehr als zwei Jahren Corona-Notstand freut man sich am Mugello Circuit ganz besonders auf den «Gran Premio d’Italia Oakley» von 27. bis 29. Mai 2022: Nun sind auch die Prato-Tickets verfügbar.

Mit 31. März endete in Italien der Notstand, der wegen der Corona-Pandemie am 31. Januar 2020 ausgerufen worden war. Damit fallen eine ganze Reihe an Einschränkungen weg, wovon auch die Organisatoren des Italien-GP in Mugello profitieren: Nach der Absage für 2020 und dem Geisterrennen im Vorjahr soll endlich wieder Normalität einkehren im Autodromo in den Hügeln nordöstlich von Florenz.



Dazu zählen volle Tribünen und Stehplätze. Die Tickets sind online auf www.ticketone.it erhältlich. Zusammen mit den Abonnements für zwei oder drei Tagen können auch wieder Camper-Coupons erworben werden.

«Nach zwei schwierigen Jahren öffnet das Autodromo von Mugello endlich wieder die Tore für die Zuschauer, die neben den Fahrer auf der Strecke die Protagonisten einer großartigen Show sind und um die uns die ganze Welt beneidet», erklärte Mugello Circuit-CEO Paolo Poli. «Ich freue mich sehr, dass neben den Tribünen auch der ‚Prato‘ für die Fans geöffnet werden kann, um für diese farbige und leidenschaftliche Kulisse zu sorgen, die zum Erkennungsmerkmal und zum Symbol für Mugello geworden ist.»

Interessant für die MotoGP-Fans, die über einen Ausflug nach Italien nachdenken: Nur noch bis zum morgigen Ostersonntag gelten Vorverkaufspreise mit 10 Prozent Rabatt. Besondere Angebote gibt es außerdem für Frauen, Jugendliche und Kinder.

Der GP-Kalender 2022

06. März: Losail Circuit/Katar*

20. März: Mandalika Street Circuit/Indonesien

03. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

10. April: Circuit of The Americas/Texas

24. April: Portimão/Portugal

01. Mai: Jerez/Spanien

15. Mai: Le Mans/Frankreich

29. Mai: Mugello/Italien

05. Juni: Catalunya/Spanien

19. Juni: Sachsenring/Deutschland

26. Juni: Assen/Niederlande

10. Juli: KymiRing/Finnland

07. August: Silverstone/GB

21. August: Red Bull Ring/Österreich

04. September: Misano/Italien

18. September: MotorLand Aragón/Spanien

25. September: Motegi/Japan

02. Oktober: Buriram/Thailand

16. Oktober: Phillip Island/Australien

23. Oktober: Sepang/Malaysien

06. November: Valencia/Spanien



*= Flutlichtrennen