Portimão: Miguel Oliveira mit den Fans im Schlepptau

Lokalmatador Miguel Oliveira unternahm am Mittwoch mit seiner KTM RC16 in Portimão beim Pre-Event der Dorna einen nicht alltäglichen Ausflug mit seinen Fans.

Red Bull KTM Factory Racing-Werkspilot Miguel Oliveira führte das Feld bereits am gestrigen Mittwoch vor seinem Heim-GP in Portimão auf dem Autodromo Internacional do Algarve an – wie bei seinem Sieg auf dieser Strecke am 22. November 2020. Doch statt der anderen 23 MotoGP-Rennfahrer wurde der 27-jährige Portugiese diesmal von Hunderten aufgeregten Fans verfolgt, die hinter ihm eine Runde auf der Rennstrecke drehen durften, die am Wochenende Schauplatz des «Grande Premio Tissot de Portugal» sein wird, des fünften MotoGP-Kräftemessens in der Saison 2022.

Oliveira bildete die Vorhut einer riesigen Gruppe von Supportern, und er steuerte seine KTM RC16 bei diesem «ride-out» von der Stadt Portimão bis zur GP-Piste und drehte dann auf dem hügeligen 4,6 km langen Circuit noch eine Runde.

Für viele Fans war es die erste Gelegenheit in ihren Leben, ganz nahe an eine rennbereite MotoGP-Rakete heranzukommen. Für Oliveira ging es darum, bei den leidenschaftlichen heimischen Fans das Feuer für den Heim-GP anzustacheln. Die #88 soll am Wochenende wieder ein Protagonist werden, nachdem er 2022 bereits in Mandalika gewonnen hat.

Doch Portugal wird momentan von einer extrem stürmischen Wetterperiode heimgesucht, die das Fahren auf den öffentlichen Straßen mit der KTM RC16 nicht gerade einfach machte. Außerdem ist diese Maschine nicht für die holprigen öffentlichen Straßen gebaut wurden – und schon gar nicht für die rigorosen «speed limits» im Straßenverkehr.

«Es war seltsam, mit der RC16 auf einer normalen Straße zu fahren», ergänzte der 16-fache GP-Sieger. «Man hat klar gesehen, dass diese MotoGP-Bikes nicht zum Langsamfahren gebaut worden sind. Ich habe einfach den Motor am Laufen gehalten. Erst als wir auf die Rennstrecke gekommen sind, war das Bike wieder auf dem gewohnten Terrain.»

«Das war ein erstaunlicher Ausflug, ein großartiges Vergnügen», stellte Miguel Oliveira fest. «Wir haben immer die Absicht gehabt, hier in Portugal einmal etwas Besonderes für die Fans zu machen, und das war sehr cool. Wenn ich mich in die Position der Fans versetze und die Chance hätte, in Gesellschaft eines einzigartigen MotoGP-Bikes zu fahren und dann sogar noch eine Runde auf der GP-Strecke, dann hätte ich mir diese Gelegenheit auf keinen Fall entgehen lassen. Ich konnte gar nicht glauben, wie viele Motorräder ich hinter mir gesehen habe», stellte Oliveira fest. «Schade, dass wir nicht länger gemeinsam fahren konnten.»

«Ich hoffe, wir können so eine Aktion irgendwann wiederholen», seufzte der KTM-Star, der bereits vier MotoGP-WM-Läufe gewonnen hat. «Nach diesem großartigen Tag erwarte ich ein gutes Weekend mit einem starken Resultat. In Portugal aufzutreten, das sorgt für einen besonderen Ansporn und zusätzliche Motivation.»

Zeitplan Portugal-GP 2022 (MESZ):

Freitag, 22. April

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP1

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP1

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP1

12.50 – 13.20 Uhr: Red Bull Rookies, FP1



14.15 – 14.55 Uhr: Moto3, FP2

15.10 – 15.55 Uhr: MotoGP, FP2

16.10 – 16.50 Uhr: Moto2, FP2

17.05 – 17.35 Uhr: Red Bull Rookies, FP2

18.50 – 19.15 Uhr: Red Bull Rookies, Qualifying



Samstag, 23. April

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP3

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP3

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP3



13.35 – 13.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

14.00 – 14.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

14.30 – 15.00 Uhr: MotoGP, FP4

15.10 – 15.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

16.10 – 16.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

16.35 – 16.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2

17.30 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 1 (16 Runden)



Sonntag, 24. April

10.20 – 10.30 Uhr: Moto3, Warm-up

10.40 – 11.00 Uhr: MotoGP, Warm-up

11.10 – 11.20 Uhr: Moto2, Warm-up



Startzeiten

12.20 Uhr: Moto3, Rennen (21 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (25 Runden)

15.30 Uhr: Moto2, Rennen (23 Runden)

17.00 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (16 Runden)