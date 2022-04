Brad Binder (KTM/12.): «Es war ein bisschen haarig»

Brad Binder schlug sich am Freitag im MotoGP-Training in Portimão auf der Werks-KTM wacker. Er schilderte aber brenzlige Situationen wegen der tiefen Pfützen.

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder (26) gilt bisher nicht als Regenspezialist, auch wenn er im August 2021 den Österreich-GP in Spielberg im Regen auf sensationelle Weise gewonnen hat, indem er im Finish als einziger Spitzenfahrer trotz eines heftigen Regengusses nicht von Slicks auf Regenreifen wechselte. Doch am völlig verregneten und kühlen ersten Trainingstag beim Portugal-GP an der Algarve-Küste zog sich der Südafrikaner mit dem zwölften Gesamtrang recht respektabel aus der Affäre. Er büsste allerdings 0,993 Sekunden auf die Bestzeit von Marc Márquez ein und wurde auch von seinem Teamkollegen Oliveira (Platz 6) geschlagen.

«Das Ergebnis war okay. Der ganze Freitag ist gut verlaufen. Mein erster Exit im FP1 und der zweite waren ziemlich in Ordnung», stellte der Moto3-Weltmeister von 2016 fest. «Es sieht so aus, als würde sich der Griplevel im Nassen hier sehr stark verändern, je nach Wassermenge, die auf die Piste niederprasselt.»

«Im FP2 habe ich mit dem Hinterreifen vom FP1 begonnen», schilderte Brad, der in Andorra lebt und dort auch seinen Bruder Darryn beherbergt. «Aber ich konnte diesen Reifen nicht mehr richtig in Schwung bringen, ich hatte mit diesem Pneu im ersten Run überhaupt keinen Grip. Für den zweiten und letzten Run haben wir dann einen neuen Reifen montiert, er fühlte sich viel besser an. Aber inzwischen war die Piste überflutet. Es war grenzwertig, denn wir hatten ziemlich viel Aquaplaning, besonders auf der Zielgeraden. Es war schwierig einzuschätzen, wie schnell man fahren konnte, weil sich so viel Wasser auf der Strecke befand. Abgesehen davon fühlte sich alles gut an. Jetzt bin ich gespannt auf den Samstag. Hoffentlich werden die Wetterbedingungen etwas besser.»

«Es ist auf dieser Strecke knifflig, die Reifentemperatur hochzuhalten, auch bei der Bremstemperatur ist es beschwerlich», wunderte sich Brad. «Als es wirklich heftig geregnet hat, waren die Bremsen im letzten Sektor stark abgekühlt. In den Kurven 1 und 3 heizt du sie dann wieder auf. Aber dann verschwindet die Temperatur im Laufe der Runde wieder… Es ist ein bisschen kompliziert. Aber es ist für alle gleich.»

Brad Binder hat aber erlebt, dass es am Freitag unzählige Stürze gab. «Der Grip war auch im Nassen nicht schrecklich», sagte er. «Aber sobald es dann stärker regnet, spürst du einen sehr starken Gripverlust. Neben der Zielgeraden musste man auch beim Rausfahren aus der Kurve 4 zur Kurve 5 sehr aufpassen. Man musste dort auch am besten alle Wheelies vermeiden, denn sobald das Vorderrad wieder auf dem Boden landete, fand es in den tiefen Pfützen keinen Halt, es drohte wegzurutschen. Ja, es war ein bisschen haarig.»

Die Stürze im Video:

MotoGP-Gesamtergebnis FP1 + FP2, Freitag, 22. April

1. Marc Márquez, Honda, 1:50,666 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,041 sec

3. Joan Mir, Suzuki, + 0,365

4. Marco Bezzecchi, Ducati, + 0,470

5. Johann Zarco, Ducati, + 0,504

6. Miguel Oliveira, KTM, + 0,557

7. Maverick Viñales, Aprilia, + 0,643

8. Jorge Martin, Ducati, + 0,677

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,721

10. Jack Miller, Ducati, + 0,771

11. Alex Márquez, Honda, + 0,982

12. Brad Binder, KTM, + 0,993

13. Luca Marini, Ducati, + 1,043

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,090

15. Remy Gardner, KTM, + 1,154

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,181

17. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,215

18. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,245

19. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,292

20. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,395

21. Alex Rins, Suzuki, + 1,413

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,592

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 2,215

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,363

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 3,594

MotoGP-Ergebnis, FP1:

1. Marc Márquez, Honda, 1:50,666 min

2. Joan Mir, Suzuki, + 0,365 sec

3. Marco Bezzecchi, Ducati, + 0,470

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,504

5. Miguel Oliveira, KTM, + 0,557

6. Maverick Viñales, Aprilia, + 0,643

7. Jorge Martin, Ducati, + 0,677

8. Pecco Bagnaia, Ducati, + 0,721

9. Jack Miller, Ducati, + 0,771

10. Alex Márquez, Honda, + 0,982

11. Brad Binder, KTM, + 0,993

12. Luca Marini, Ducati, + 1,043

13. Remy Gardner, KTM, + 1,154

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,181

15. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,215

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,292

17. Pol Espargaró, Honda, + 1,335

18. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,395

19. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,406

20. Alex Rins, Suzuki, + 1,413

21. Raúl Fernández, KTM, + 1,592

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,620

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 2,215

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,363

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 3,594

MotoGP-Ergebnis, FP2:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:50,707 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,611 sec

3. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,049

4. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,082

5. Jorge Martin, Ducati, + 1,087

6. Alex Márquez, Honda, + 1,167

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,204

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 1,218

9. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,339

10. Miguel Oliveira, KTM, + 1,393

11. Joan Mir, Suzuki, + 1,599

12. Johann Zarco, Ducati, + 1,613

13. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,827

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,875

15. Remy Gardner, KTM, + 2,258

16. Marco Bezzecchi, Ducati, + 2,296

17. Jack Miller, Ducati, + 2,396

18. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,595

19. Brad Binder, KTM, + 2,820

20. Alex Rins, Suzuki, + 3,620

21. Darryn Binder, Yamaha, + 3,678

22. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 4,169

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 4,864

24. Raúl Fernández, KTM, + 5,623

25. Luca Marini, Ducati, + 7,885