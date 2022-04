Fabio Quartararo (20.): Sieben Zehntel in drei Kurven

MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo hatte nach dem ersten verregneten Trainingstag in Portimão einiges zu analysieren und sprach über die Tücken der Werks-Yamaha M1.

Der erste MotoGP-Trainingstag an der portugiesischen Algarve war von A bis Z verregnet. Fabio Quartararo reihte sich am Ende auf 20 ein. Auf die Bestzeit von Honda-Star Marc Marquez büßte der Franzose 1,4 Sekunden ein. «Die Yamaha ist schwierig im Regen», stellte der Franzose fest. «Ich denke, das Fenster, wie bei Regen alles funktioniert, ist klein. Aber wir haben heute etwas gefunden, was es uns leichter macht. Am Ende waren Dovi und Franco im FP2 recht schnell.»

«Im FP2 habe ich aber leider keine gute Runde zusammenbekommen, es wäre viel mehr möglich», meinte El Diablo. «Das Fenster ist wie gesagt sehr klein. Und ich bin ein Fahrer, der sehr stark auf das Heck fokussiert und da extrem sensibel ist. Es fühlt sich nun an, als würde das Heck extrem schnell ausbrechen. Ein kleiner Rucker fühlt sich für mich schon ziemlich extrem an.»

Das Fazit von Fabio: «Ich muss mich auf die Gegebenheiten einstellen. Die Position ist ziemlich schlecht, aber mein Gefühl war nicht so übel. Aber natürlich – die Yamaha ist kein einfaches Bike im Regen, würde ich sagen.»

Beim Check der Daten von Andrea Dovizioso (WithU-Yamaha) stellte Quartararo fest: «Ich habe sieben Zehntel in drei Kurven verloren. Es sind allesamt Kurven, die jetzt nicht einfach sind, okay. Ich muss aber dort einfach etwas sanfter fahren, mehr an den Kurvenausgang denken und mehr Schwung mitnehmen. Ich kann dadurch viel Zeit gewinnen, ich fühle mich nicht so am Limit. Das Problem ist der zweite Sektor, aber auch die Abschnitte 1 und 2.»

MotoGP-Gesamtergebnis FP1 + FP2, Freitag, 22. April

1. Marc Márquez, Honda, 1:50,666 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,041 sec

3. Joan Mir, Suzuki, + 0,365

4. Marco Bezzecchi, Ducati, + 0,470

5. Johann Zarco, Ducati, + 0,504

6. Miguel Oliveira, KTM, + 0,557

7. Maverick Viñales, Aprilia, + 0,643

8. Jorge Martin, Ducati, + 0,677

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,721

10. Jack Miller, Ducati, + 0,771

11. Alex Márquez, Honda, + 0,982

12. Brad Binder, KTM, + 0,993

13. Luca Marini, Ducati, + 1,043

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,090

15. Remy Gardner, KTM, + 1,154

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,181

17. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,215

18. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,245

19. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,292

20. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,395

21. Alex Rins, Suzuki, + 1,413

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,592

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 2,215

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,363

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 3,594

