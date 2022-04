Maverick Viñales (Aprilia/7.): «Ein gutes Gefühl!»

Aprilia-Fahrer Maverick Viñales beendete den ersten Trainingstag der MotoGP-Asse auf dem Autodromo Internacional do Algarve in Portimão als guter Siebter und spricht selbstbewusst über die Aussichten.

Maverick Viñales war mit der Aprilia RS-GP am Freitag einer jener MotoGP-Akteure, die wie die meisten Fahrer ihre Zeiten am Nachmittag nicht mehr verbessern konnten. Dem Spanier reichte aber seine 1:51,3 am Ende für Platz 7. Somit fand sich «MV12» am Nachmittag auch klar vor seinem Aprilia-Teamkollegen Aleix Espargaró (19.).

«Ich habe ein gutes Gefühl gefunden da draußen, auch wenn die Piste sehr trickreich war», stellte Viñales fest. «Am Morgen war es kein Problem. Am Nachmittag war es dann extrem rutschig. Ich habe auf dem Bike auf allen Pisten mittlerweile ein gutes Gefühl.»

Dann geht Viñales ins Detail, er prognostiziert: «Ich denke, diese Piste könnte ganz gut sein für uns. Ich hoffe auf trockene Sessions und möchte dann sehen, wie stark wir uns noch verbessern können. Ich bin zum zweiten Mal auf nasser Piste mit diesem Bike und ich kann schnell sein. Klar müssen wir ein paar Dinge verbessern, aber wir sind nahe dran. Ich bin optimistisch, auch wenn es ein Regenrennen sein sollte.»

«Es ist schwer, in die linke Flanke der Reifen auf Temperatur zu bekommen», berichtete Viñales. «Nach zehn Runden ist es okay, aber davor ist es sehr kritisch. Wir arbeiten hart mit Michelin, damit wir gut vorbereitet sind. Wir wollen dann Druck machen. Ich habe auf der rechten Seite ein gutes Gefühl.»

«Wir haben an der Wheelie-Control und an der Motorbremse gearbeitet. Wir haben versucht diese Dinge gut einzustellen und haben auch einen guten Weg gefunden. Wir sind gut vorbereitet für trockene Sessions», meinte der Spanier.

MotoGP-Gesamtergebnis FP1 + FP2, Freitag, 22. April

1. Marc Márquez, Honda, 1:50,666 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,041 sec

3. Joan Mir, Suzuki, + 0,365

4. Marco Bezzecchi, Ducati, + 0,470

5. Johann Zarco, Ducati, + 0,504

6. Miguel Oliveira, KTM, + 0,557

7. Maverick Viñales, Aprilia, + 0,643

8. Jorge Martin, Ducati, + 0,677

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,721

10. Jack Miller, Ducati, + 0,771

11. Alex Márquez, Honda, + 0,982

12. Brad Binder, KTM, + 0,993

13. Luca Marini, Ducati, + 1,043

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,090

15. Remy Gardner, KTM, + 1,154

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,181

17. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,215

18. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,245

19. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,292

20. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,395

21. Alex Rins, Suzuki, + 1,413

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,592

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 2,215

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,363

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 3,594

