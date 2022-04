Pecco Bagnaia (9.): Kiesprobe und Sicherheitsbedenken

Ducati-Werksfahrer und MotoGP-Vizeweltmeister Francesco Bagnaia mag die Strecke in Portimão, nach seinem FP2-Sturz äußerte er allerdings deutliche Kritik an der Beschaffenheit der Kiesbetten.

Francesco «Pecco» Bagnaia gewann im November den Algarve-GP, vor einem Jahr stand er in Portimão zudem als Zweiter auf dem Podest. «Diese Strecke ist für mich grundsätzlich sehr gut. Die ersten zwei Sessions am Freitag waren auch gut für mein Gefühl, es war ein sehr positiver erster Tag», betonte der VR46-Schüler nach dem neunten Platz an einem verregneten Freitag.

Daran änderte auch ein Sturz am Nachmittag nichts. «Ich hatte einen neuen Vorderreifen und er hätte vielleicht noch eine Runde gebraucht, ich habe aber ein bisschen mehr gepusht und die Kontrolle über die Front verloren. Es war mein Fehler», räumte der 25-jährige Italiener ein.

Bagnaia stürzte im FP2 in Kurve 3 und sorgte dann für Verwunderung, als er eine Hand voll Kies mit an die Box brachte und Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi überreichte. «Für den Sturz war das Motorrad viel zu sehr zerstört worden. Der Kies ist zu grob», beklagte der Vizeweltmeister. «Das ist nicht das Standard-Kiesbett, das wir eigentlich an den Strecken haben müssten. Das ist sicher Thema in der Safety Commission – für unsere Sicherheit und auch für die Bikes.»

Schon in Mandalika wurde dasselbe Problem beanstandet. «Ja, es gibt drei Strecken in der WM, die so ein Kiesbett haben: Jerez, Mandalika und hier», zählte der Ducati-Werksfahrer am Freitag in Portimão auf. «Wir haben uns schon im Vorjahr darüber beklagt, als Martin gestürzt ist. Man sieht ja auch, dass man sich bei jedem Sturz auf dieser Strecke im Kiesbett oft überschlägt. Dadurch kann man sich auch verletzen. Aus meiner Sicht ist es nicht sehr sicher und ich glaube, die anderen sehen es genauso. Jack [Miller] hat am Vormittag dasselbe gesagt.»

«Die Strecke ist ziemlich schnell, daher fliegt man auch mit ziemlich hoher Geschwindigkeit ins Kiesbett. Es ist auch sehr fest. Wenn du normalerweise ins Kiesbett fliegst, sinkst du ein – hier nicht. Das bedeutet, dass es sehr kompakt ist. Diese Situation sorgt dafür, dass man sehr schnell Schmerzen hat. Franco Uncini und Capirossi werden mit Sicherheit daran arbeiten und schauen, ob wir für die nächsten Jahre etwas verändern können», verwies der Italiener auf seine Landsleute, die für die Sicherheit in der Motorrad-WM zuständig sind.

Die Stürze von Bagnaia und Co. im Video:

MotoGP, Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2 (22. April):

1. Marc Márquez, Honda, 1:50,666 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,041 sec

3. Joan Mir, Suzuki, + 0,365

4. Marco Bezzecchi, Ducati, + 0,470

5. Johann Zarco, Ducati, + 0,504

6. Miguel Oliveira, KTM, + 0,557

7. Maverick Viñales, Aprilia, + 0,643

8. Jorge Martin, Ducati, + 0,677

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,721

10. Jack Miller, Ducati, + 0,771

11. Alex Márquez, Honda, + 0,982

12. Brad Binder, KTM, + 0,993

13. Luca Marini, Ducati, + 1,043

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,090

15. Remy Gardner, KTM, + 1,154

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,181

17. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,215

18. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,245

19. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,292

20. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,395

21. Alex Rins, Suzuki, + 1,413

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,592

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 2,215

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,363

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 3,594

MotoGP-Ergebnis, FP2:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:50,707 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,611 sec

3. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,049

4. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,082

5. Jorge Martin, Ducati, + 1,087

6. Alex Márquez, Honda, + 1,167

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,204

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 1,218

9. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,339

10. Miguel Oliveira, KTM, + 1,393

11. Joan Mir, Suzuki, + 1,599

12. Johann Zarco, Ducati, + 1,613

13. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,827

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,875

15. Remy Gardner, KTM, + 2,258

16. Marco Bezzecchi, Ducati, + 2,296

17. Jack Miller, Ducati, + 2,396

18. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,595

19. Brad Binder, KTM, + 2,820

20. Alex Rins, Suzuki, + 3,620

21. Darryn Binder, Yamaha, + 3,678

22. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 4,169

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 4,864

24. Raúl Fernández, KTM, + 5,623

25. Luca Marini, Ducati, + 7,885

MotoGP-Ergebnis, FP1:

1. Marc Márquez, Honda, 1:50,666 min

2. Joan Mir, Suzuki, + 0,365 sec

3. Marco Bezzecchi, Ducati, + 0,470

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,504

5. Miguel Oliveira, KTM, + 0,557

6. Maverick Viñales, Aprilia, + 0,643

7. Jorge Martin, Ducati, + 0,677

8. Pecco Bagnaia, Ducati, + 0,721

9. Jack Miller, Ducati, + 0,771

10. Alex Márquez, Honda, + 0,982

11. Brad Binder, KTM, + 0,993

12. Luca Marini, Ducati, + 1,043

13. Remy Gardner, KTM, + 1,154

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,181

15. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,215

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,292

17. Pol Espargaró, Honda, + 1,335

18. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,395

19. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,406

20. Alex Rins, Suzuki, + 1,413

21. Raúl Fernández, KTM, + 1,592

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,620

23. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 2,215

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,363

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 3,594