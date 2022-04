Pecco Bagnaia nach Crash: «Möchte das Rennen fahren» 23.04.2022 - 20:57 Von Tim Althof

© Facebook/Pecco Bagnaia Pecco Bagnaia war am Abend wieder in seiner Ducati-Box

Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia stürzte am Samstag im ersten Qualifying in Portimão schwer. Nach Untersuchungen im Krankenhaus steht fest: Er hat keine ernsten Verletzungen davongetragen und will am Sonntag fahren.