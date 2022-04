Marc Márquez (Honda/6.): «Müssen einen Weg finden»

Repsol-Honda-Werksfahrer Marc Márquez (29) hat in diesem Jahr zwei fünfte und einen sechsten Platz erzielt. Er wirkt enttäuscht und gibt Durchhalteparolen von sich.

In einigen Trainings zum «Grande Prémio Tissot de Portugal» gelangen Marc Márquez recht respektable Ergebnisse, vor allem im Nassen. Aber er hat von den bisherigen vier Portimão-GP nur zwei bestritten und vor allem im November 2021 hier gefehlt. Deshalb machte er sich Sorgen, ob er bei seinem neuen 2022-Bike nach den vier nassen freien Trainings ein brauchbares Set-up für die trockene Fahrbahn am Sonntag hinbringen würde.

Am Sonntag zeigte sich: Die Sorgen waren berechtigt. Der 29-jährige Repsol-Honda-Star musste im Finish sogar sein ganzes Können aufbieten, um seinen jüngeren Bruder Alex wieder vom sechsten Platz verdrängen zu können.

«Natürlich ist das nicht das Ergebnis, das wir uns vorgestellt haben. Aber bereits im Warm-up in der Früh war das Feeling nicht gut. Wir haben dann für das Rennen noch Änderungen gemacht, die mir etwas geholfen haben, aber der Speed der Gegner war auf einem anderen Level.»

«Wir haben im ersten Teil des Rennens gegen Pol gekämpft, dann gegen Alex. Gegen die anderen Honda haben wir nicht so übel ausgesehen. Aber es kann nicht uns Ziel sein, auf Plätzen von 6 bis 8 herumzufahren. Wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir schneller werden können. Gut, wir sind mit zehn Punkten davongekommen. Aber wir haben von Stürzen profitiert, denn Miller und Mir sind vor uns gestürzt, auch Bagnaia war schneller als wir, er ist ja von ganz hinten weggefahren.»

«Das war ein spezielles Wochenende», fasst Marc Márquez zusammen, der jetzt in der Fahrer-WM auf Platz 11 liegt. Kein Honda-Fahrer taucht in der WM-Tabelle in Top-Ten auf, alle anderen Werke sind weiter vorne platziert.

«In Jerez wird es höchste Zeit, dass wir schneller und schneller werden», stellte Marc fest. «Denn wir haben heute 16 Sekunden auf den ersten Platz verloren. Immerhin habe ich in den letzten zwei Runden den Fight gegen Alex genossen.»

MotoGP-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Quartararo, Yamaha, 25 Rdn in 41:39,611 min

2. Zarco, Ducati, + 5,409 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

4. Rins, Suzuki, + 9,633

5. Oliveira, KTM, + 13,573

6. Marc Márquez, Honda, + 16,163

7. Alex Márquez, Honda, + 16,183

8. Bagnaia, Ducati, + 16,511

9. Pol Espargaró, Honda, + 16,769

10. Viñales, Aprilia, + 18,063

11. Dovizioso, Yamaha, + 29,029

12. Marini, Ducati, + 29,249

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,354

14. Gardner, KTM, + 40,205

15. Bezzecchi, Ducati, + 46,052

16. Nakagami, Honda, + 49,569

17. Darryn Binder, Yamaha, + 50,303

– Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 4 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 7 Runden zurück

– Miller, Ducati, 7 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 8 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 16 Runden zurück

– Martin, Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 69 Punkte. 2. Rins 69. 3. Aleix Espargaró 66. 4. Bastianini 61 Punkte. 5. Zarco 51. 6. Mir 46. 7. Binder 42. 8. Oliveira 39. 9. Miller 31. 10. Bagnaia 31. 11. Marc Márquez 31. 12. Pol Espargaró 50. 13. Martin 28. 14. Viñales 25. 15. Morbidelli 17. 17. Alex Márquez 13. 18. Nakagami 12. 19. Bezzechhi 8. 19. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 106 Punkte. 2. KTM 70. 3. Suzuki 70. 4. Yamaha 69. 5. Aprilia 66. 6. Honda 44.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 115 Punkte. 2. Aprilia Racing 91. 3. Monster Energy Yamaha 86. 4. Red Bull KTM Factory 81. 5. Pramac Racing 79. 6. Ducati Lenovo 62. 7. Gresini Racing MotoGP 61. 8. Repsol Honda 61. 9 LCR-Honda 25. 10. Mooney VR46 Racing 22. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.