Pecco Bagnaia (Ducati/8.): Schulter schmerzt sehr

Nicht nur Alex Rins glänzte im MotoGP-Rennen von Portimão mit einer Aufholjagd, auch Francesco Bagnaia nahm von Startplatz 24 noch acht WM-Punkte mit. «Das Bike hat perfekt funktioniert», freute sich der Ducati-Star.

Erst am Sonntagmorgen gaben die Rennärzte Francesco «Pecco» Bagnaia grünes Licht für einen Start beim Portugal-GP, nachdem der 25-jährige Italiener im Q1 auf abtrocknender Strecke mit Slick-Reifen schwer gestürzt war. Der Aufprall auf die rechte Schulter war hart, Brüche schlossen weitere Untersuchungen im örtlichen Krankenhaus von Portimão glücklicherweise aus.

So nahm Bagnaia nach elf Runden im Warm-up am Sonntag um 13 Uhr Ortszeit (14 Uhr MESZ) für das Rennen auf dem 24. und letzten Startplatz Aufstellung (Rául Fernández war wegen einer Handverletzung für «unfit» erklärt worden). «Es war hart, es schmerzt sehr und es war heute sehr schwierig zu fahren», gestand der Italiener, der Schmerzmittel einnehmen musste, am Sonntagabend. «Zu Beginn des Rennens wartete ich ein bisschen ab, um zu sehen, ob meine Schulter okay war. Ich hatte in der Bremsphase und bei den Richtungswechseln ein bisschen Mühe. Als sich die Schulter richtig aufgewärmt hatte, fühlte ich mich besser, und nachdem ich die Gruppe vor mir überholt hatte, fuhr ich einfach meine Pace.»

Der achte Platz und vor allem das endlich gute Gefühl zu seiner Ducati GP22 zauberten Pecco am Ende trotz allem ein Lächeln ins Gesicht: «Ich fühle mich gut, auch wenn ich natürlich nicht in meiner besten Verfassung bin. Es war mit Sicherheit nicht meine Absicht, zu stürzen und mich zu verletzten. ‚Was wäre, wenn‘ bringt jetzt aber nichts. Ich habe heute angesichts der Umstände das Bestmögliche herausgeholt. Zu Hause werden wir noch ein MRT machen, wegen der Bänder, das erfahre ich dann Dienstag», kündigte er einen weiteren Check an.

«Wie auch immer, ich habe gepusht, um das bestmögliche Ergebnis einzufahren. Nach dem heftigen Crash stellte sich die Frage, ob ich überhaupt hätte fahren können. Wenn es heute ein achter Platz geworden ist, dann können wir zwar nicht glücklich sein, aber zufrieden mit der Arbeit, die wir geleistet haben. Das Motorrad hat heute perfekt funktioniert, das Gefühl war unglaublich gut», unterstrich der Ducati-Werksfahrer. «Das war heute das Wichtigste.»

Angeschlagen schaffte der Algarve-GP-Sieger von 2021 den Sprung von Startplatz 24 auf einen achten Platz. Bedeutet das, dass er – abgesehen von der Verletzung – zurück auf einem guten Level ist? «Meine schnellste Runde war heute eine Zehntelsekunde langsamer als im Vorjahr, als ich gewann. Die Pace war wirklich gut. Wenn ich freie Fahrt hatte, konnte ich sehr stark sein. Ich fuhr Zeiten zwischen 1:39,8 und 1:39,5 min, die Pace war sehr stark», bekräftigte der Vizeweltmeister. «Was das Feeling auf dem Motorrad angeht, hatte ich das Gefühl, dass ich die Möglichkeit hatte, das zu tun, was ich wollte – wie im Vorjahr.»

Ist die Freude darüber oder doch noch der Ärger wegen des Q1-Sturzes größer? «Die Freude darüber, denn am Ende muss man immer in der Gegenwart leben», hielt Pecco entschieden fest.

MotoGP-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Quartararo, Yamaha, 25 Rdn in 41:39,611 min

2. Zarco, Ducati, + 5,409 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

4. Rins, Suzuki, + 9,633

5. Oliveira, KTM, + 13,573

6. Marc Márquez, Honda, + 16,163

7. Alex Márquez, Honda, + 16,183

8. Bagnaia, Ducati, + 16,511

9. Pol Espargaró, Honda, + 16,769

10. Viñales, Aprilia, + 18,063

11. Dovizioso, Yamaha, + 29,029

12. Marini, Ducati, + 29,249

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,354

14. Gardner, KTM, + 40,205

15. Bezzecchi, Ducati, + 46,052

16. Nakagami, Honda, + 49,569

17. Darryn Binder, Yamaha, + 50,303

– Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 4 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 7 Runden zurück

– Miller, Ducati, 7 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 8 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 16 Runden zurück

– Martin, Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 69 Punkte. 2. Rins 69. 3. Aleix Espargaró 66. 4. Bastianini 61. 5. Zarco 51. 6. Mir 46. 7. Binder 42. 8. Oliveira 39. 9. Miller 31. 10. Bagnaia 31. 11. Marc Márquez 31. 12. Pol Espargaró 50. 13. Martin 28. 14. Viñales 25. 15. Morbidelli 17. 17. Alex Márquez 13. 18. Nakagami 12. 19. Bezzecchi 8. 19. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 106 Punkte. 2. KTM 70. 3. Suzuki 70. 4. Yamaha 69. 5. Aprilia 66. 6. Honda 44.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 115 Punkte. 2. Aprilia Racing 91. 3. Monster Energy Yamaha 86. 4. Red Bull KTM Factory 81. 5. Pramac Racing 79. 6. Ducati Lenovo 62. 7. Gresini Racing MotoGP 61. 8. Repsol Honda 61. 9 LCR-Honda 25. 10. Mooney VR46 Racing 22. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.