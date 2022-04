Lucio Cecchinello: Ogura oder Chantra statt Nakagami?

Im LCR-Honda -Team mit Alex Márquez und Taka Nakagami stehen für 2023 beide Fahrer zu Diskussion. Teamchef Lucio Cecchinello bringt sogar Chantra ins Spiel der in Mandalika das Moto2-Rennen gewonnen hat.

Erst fünf von 21 Rennen hat LCR-Honda-Teambesitzer Lucio Cecchinello in diesem Jahr mit seinen MotoGP-Piloten Alex Márquez und Takaaki Nakagami bereits hinter sich gebracht. Aber der siebenfache 125-ccm-GP-Sieger steht schon mitten in den Spekulationen für sein Fahreraufgebot für 2023, denn die Leistungen von Márquez und Nakagami waren bisher nicht überwältigend.

Was den 26-jährigen Alex Márquez betrifft, so will Lucio Cecchinello noch einige Rennen abwarten und dann gemein mit den HRC-Managern überlegen, ob es Sinn macht, den zweifachen Weltmeister für zwei weitere Jahre zu beschäftigen. Beim 30-jährigen Japaner (kein Podestplatz in fast 4,5 MotoGP-Jahren) scheint die Geduld des LCR-Teamchefs allmählich aufgebraucht zu sein, zumal sich mit Ai Ogura in der Moto2-WM ein neuer Topfahrer aus Japan anbietet.

Doch Cecchinello und sein Team muss noch viele Grands Prix mit Nakagami zusammenarbeiten, deshalb gibt er zu diesem Thema nur zurückhaltende Äußerungen ab. «Der Platz von Taka ist Teil eines Honda-Programms für ganz Asien», verriet Cecchinello im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Dieses Programm beginnt mit dem Asian Talent Cup und setzt sich mit dem Honda-Asia-Team von Hiroshi Aoyama in der Moto3- und in der Moto2-WM fort. Das Fernziel ist die MotoGP. Idemitsu ist ein Honda-Sponsor, deshalb haben sie ein Mitbestimmungsrecht bei der Fahrerwahl. Taka bestreitet jetzt das fünfte Jahr im Idemitsu-MotoGP-Team. Ich glaube, es wird für ihn sehr wichtig, dass er von jetzt bis Ende Juni entsprechende Leistungen bringt. Dann müssen wir abwarten, ob Honda für 2023 bereits einen jungen Fahrer aus der Moto2 in die MotoGP befördern will. Da reden wir von Ogura oder Chantra. Wir müssen sehr sorgfältig sein, bevor wir behaupten, Taka wird keinen Vertrag mehr bekommen. Denn er ist ein wirklich schneller Fahrer. Vielleicht müssen wir ihm als Team noch mehr helfen. Er muss noch einen Schritt machen, es es um das Management des Rennens geht. Er ist oft schnell im Training, super schnell im Warm-up, aber im rennen fehlt etwas.»

MotoGP-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Quartararo, Yamaha, 25 Rdn in 41:39,611 min

2. Zarco, Ducati, + 5,409 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

4. Rins, Suzuki, + 9,633

5. Oliveira, KTM, + 13,573

6. Marc Márquez, Honda, + 16,163

7. Alex Márquez, Honda, + 16,183

8. Bagnaia, Ducati, + 16,511

9. Pol Espargaró, Honda, + 16,769

10. Viñales, Aprilia, + 18,063

11. Dovizioso, Yamaha, + 29,029

12. Marini, Ducati, + 29,249

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,354

14. Gardner, KTM, + 40,205

15. Bezzecchi, Ducati, + 46,052

16. Nakagami, Honda, + 49,569

17. Darryn Binder, Yamaha, + 50,303

– Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 4 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 7 Runden zurück

– Miller, Ducati, 7 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 8 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 16 Runden zurück

– Martin, Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 69 Punkte. 2. Rins 69. 3. Aleix Espargaró 66. 4. Bastianini 61. 5. Zarco 51. 6. Mir 46. 7. Binder 42. 8. Oliveira 39. 9. Miller 31. 10. Bagnaia 31. 11. Marc Márquez 31. 12. Pol Espargaró 30. 13. Martin 28. 14. Viñales 25. 15. Morbidelli 17. 16. Marini 14. 17. Alex Márquez 13. 18. Nakagami 12. 19. Bezzecchi 8. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 106 Punkte. 2. KTM 70. 3. Suzuki 70. 4. Yamaha 69. 5. Aprilia 67. 6. Honda 44.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 115 Punkte. 2. Aprilia Racing 91. 3. Monster Energy Yamaha 86. 4. Red Bull KTM Factory 81. 5. Pramac Racing 79. 6. Ducati Lenovo 62. 7. Gresini Racing MotoGP 61. 8. Repsol Honda 61. 9. LCR-Honda 25. 10. Mooney VR46 Racing 22. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.