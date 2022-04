Yamaha-Pilot Fabio Quartararo: «Gebe niemals auf»

Mit dem Sieg in Portimão meldete sich Fabio Quartararo eindrucksvoll im MotoGP-WM-Kampf zurück. Der Franzose führt vor dem Spanien-GP die Gesamtwertung mit Suzuki-Star Alex Rins an. Kann er in Jerez erneut zuschlagen?

In den ersten vier Rennen der MotoGP-Saison blieb Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo fehlerfrei. Obwohl er in Katar, Argentinien und Texas keine Chance auf den Sieg hatte, nahm er wichtige Punkte für die MotoGP-Gesamtwertung mit. Der Franzose erkämpfte sich außerdem in Mandalika im Regen den zweiten Rang und übernahm mit dem Erfolg an der Algarve die WM-Führung.

Die Strecke von Portimão lag der Yamaha und seinem Fahrstil ideal, denn der Top-Speed-Nachteil kam nicht zum Tragen. Auch das sechste Rennen der Saison in Jerez ist vom Charakter der Strecke optimal für die Yamaha M1. Doch im letzten Jahr bekam der Youngstar körperliche Probleme auf der 4,423 km langen Strecke in Andalusien und Jack Miller (Ducati) gewann.

«Der Sieg in Portimão fühlte sich unglaublich an. Ich habe das Rennen sehr genossen und natürlich war es fantastisch, mit dem Team anschließend zu feiern», freute sich der 23-Jährige, betonte jedoch anschließend: «Nun wird es wieder ernst.»

Quartararo konnte bereits zwei Siege (2020) in Jerez feiern und bei den letzten vier Rennen stand er auf der Pole-Position. «Ich liege in der Gesamtwertung gleichauf in Führung mit Alex Rins, deshalb müssen wir in Jerez wieder alles herausholen. Ich gebe niemals auf. In Portimão waren wir in der glücklichen Lage, dass das Bike perfekt zur Strecke passte», erklärte Fabio.

«Jerez ist eine weitere Piste, die unsere Stärken hervorheben kann, deshalb gilt es zu kämpfen», stellte der Fahrer vom Monster Energy Yamaha MotoGP-Team klar. «Im letzten Jahr hätte ich das Rennen leicht gewinnen können, doch mein ‚arm pump‘-Problem verhinderte das. Ich werde es in diesem Jahr erneut versuchen.»

MotoGP-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Quartararo, Yamaha, 25 Rdn in 41:39,611 min

2. Zarco, Ducati, + 5,409 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

4. Rins, Suzuki, + 9,633

5. Oliveira, KTM, + 13,573

6. Marc Márquez, Honda, + 16,163

7. Alex Márquez, Honda, + 16,183

8. Bagnaia, Ducati, + 16,511

9. Pol Espargaró, Honda, + 16,769

10. Viñales, Aprilia, + 18,063

11. Dovizioso, Yamaha, + 29,029

12. Marini, Ducati, + 29,249

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,354

14. Gardner, KTM, + 40,205

15. Bezzecchi, Ducati, + 46,052

16. Nakagami, Honda, + 49,569

17. Darryn Binder, Yamaha, + 50,303

– Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 4 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 7 Runden zurück

– Miller, Ducati, 7 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 8 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 16 Runden zurück

– Martin, Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 69 Punkte. 2. Rins 69. 3. Aleix Espargaró 66. 4. Bastianini 61. 5. Zarco 51. 6. Mir 46. 7. Binder 42. 8. Oliveira 39. 9. Miller 31. 10. Bagnaia 31. 11. Marc Márquez 31. 12. Pol Espargaró 30. 13. Martin 28. 14. Viñales 25. 15. Morbidelli 17. 16. Marini 14. 17. Alex Márquez 13. 18. Nakagami 12. 19. Bezzecchi 8. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 106 Punkte. 2. KTM 70. 3. Suzuki 70. 4. Yamaha 69. 5. Aprilia 67. 6. Honda 44.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 115 Punkte. 2. Aprilia Racing 91. 3. Monster Energy Yamaha 86. 4. Red Bull KTM Factory 81. 5. Pramac Racing 79. 6. Ducati Lenovo 62. 7. Gresini Racing MotoGP 61. 8. Repsol Honda 61. 9. LCR-Honda 25. 10. Mooney VR46 Racing 22. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.