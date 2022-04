Brad Binder (KTM): «Will in Jerez endlich punkten»

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder hat in Jerez in der MotoGP-Klasse bisher alle drei Rennen durch Stürze vermasselt. «Aber ich war hier immer schnell. Diesen Speed will ich diesmal in Ergebnisse ummünzen.»

Brad Binder hat in den beiden kleinen GP-Klassen immer wieder großartige Rennen gezeigt, zum Beispiel hat er 2026 das Moto3-Rennen für das Red- Bull-KTM-Ajo-Team vom 35. und letzten Startplatz weg gewonnen. Doch in der MotoGP-Klasse hat der Südafrikaner in Andalusien bisher in alle drei Rennen 2020 (zwei) und 2021 nach Stürzen keine Zielflagge gesehen.

«Ich war hier immer schnell, auch in der MotoGP, aber ich habe bisher in der MotoGP Klasse bisher kein Rennen sauber bis ins Ziel gebracht», stellte Brad am Donnerstag im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Ich habe in beiden Juli-Rennen 2020 Fehler gemacht und dann wieder im Mai hier vor einem Jahr. Ich war aber in der MotoGP hier immer schnell und konstant. Ich will auf diesem Level weitermachen. Ich würde an diesem Wochenende hier wirklich gern das Potenzial halten, das ich seit Jahren auf dieser Piste gezeigt habe. Und ich will meine Performance dieses in Ergebnisse ummünzen.»

Binder hielt sich in der WM bis Argentinien an zweiter Position, inzwischen ist er auf Platz 6 abgerutscht. Denn in Portimão stürzte er, es war sein erster Nuller seit Jerez 2021. «Portimão war nicht mein Tag. Ich habe einen Fehler gemacht und bin gestürzt, solche Dinge passieren. Das müssen wir abhaken und hier wieder das Beste draus machen.»

KTM war in diesem Jahr überall konkurrenzfähig mit Ausnahme des Circuit of The Americas (COTA) in Texas. Befürchtet Binder, dass noch weitere GP-Strecken im Kalender stehen, die den Österreichern Schwierigkeiten machen können? «Das werde ich bald genug wissen», erklärte der Moto3-Weltmeister von 2016 und zweifache MotoGP-Sieger. «In Portimão hat das Layout gut zu unserem Bike gepasst. Aber wir hatten durch die nassen freien Trainings wenig Zeit, um für das Rennen alles ideal abzustimmen. Dadurch wurde es knifflig. In Portugal habe ich mich im Warm-up noch recht gut gefühlt. Aber ich im Rennen hatte ich Mühe, das Motorrad ordentlich abzubremsen, dadurch haben wir den Vorderreifen zu stark beansprucht, er hat überhitzt, weil ich immer hinter anderen Fahrern nachgefahren bin. Dadurch wurde schwierig, konstante Zeiten zu fahren und keine Fehler zu machen..»

«Texas war mit einem Meilenabstand die bisher schwierigste Piste in diesem Jahr für uns. Aber ich sehe nicht, dass solche Rückschläge noch öfter passieren werden», ergänzte der Red Bull-KTM-Werkspilot.

Was traut sich Binder in der Fahrer-WM 2020 zu, nachdem er sie im Vorjahr an sechster Stelle beendet hat? «Es wird wichtig sein, an jedem Wochenende zu punkten. Das ist klar, denn es geht in der Tabelle sehr eng zu.»

MotoGP-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Quartararo, Yamaha, 25 Rdn in 41:39,611 min

2. Zarco, Ducati, + 5,409 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

4. Rins, Suzuki, + 9,633

5. Oliveira, KTM, + 13,573

6. Marc Márquez, Honda, + 16,163

7. Alex Márquez, Honda, + 16,183

8. Bagnaia, Ducati, + 16,511

9. Pol Espargaró, Honda, + 16,769

10. Viñales, Aprilia, + 18,063

11. Dovizioso, Yamaha, + 29,029

12. Marini, Ducati, + 29,249

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,354

14. Gardner, KTM, + 40,205

15. Bezzecchi, Ducati, + 46,052

16. Nakagami, Honda, + 49,569

17. Darryn Binder, Yamaha, + 50,303

– Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 4 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 7 Runden zurück

– Miller, Ducati, 7 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 8 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 16 Runden zurück

– Martin, Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 69 Punkte. 2. Rins 69. 3. Aleix Espargaró 66. 4. Bastianini 61. 5. Zarco 51. 6. Mir 46. 7. Binder 42. 8. Oliveira 39. 9. Miller 31. 10. Bagnaia 31. 11. Marc Márquez 31. 12. Pol Espargaró 30. 13. Martin 28. 14. Viñales 25. 15. Morbidelli 17. 16. Marini 14. 17. Alex Márquez 13. 18. Nakagami 12. 19. Bezzecchi 8. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 106 Punkte. 2. KTM 70. 3. Suzuki 70. 4. Yamaha 69. 5. Aprilia 67. 6. Honda 44.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 115 Punkte. 2. Aprilia Racing 91. 3. Monster Energy Yamaha 86. 4. Red Bull KTM Factory 81. 5. Pramac Racing 79. 6. Ducati Lenovo 62. 7. Gresini Racing MotoGP 61. 8. Repsol Honda 61. 9. LCR-Honda 25. 10. Mooney VR46 Racing 22. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.