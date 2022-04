Alex Márquez (Honda): «Das war schon vorher klar»

In Portimão konnte Alex Márquez sein bestes Ergebnis der MotoGP-Saison erzielen. Der Fahrer vom LCR Honda Team kam dicht hinter seinem Bruder Marc auf Platz 7 ins Ziel. Auch für sein Heimrennen peilt Alex die Top-10 an.

In der letzten Saison war der Circuito de Jerez kein gutes Pflaster für Alex Márquez. Der Spanier hatte große Hoffnungen auf ein gutes Resultat, doch bereits in der ersten Runde schied er mit einem Sturz aus dem MotoGP-Rennen aus. Ein Jahr später hat sich viel verändert. Mit einer neuen RC213V gelang der Saisonstart des LCR-Honda-Fahrers nicht wie gewünscht.

Dank eines starken Wochenendes in Portugal, kommt Alex Márquez dennoch mit einer ordentlichen Portion Rückenwind zum Spanien-GP am kommenden Wochenende. In Portimão landete der 26-Jährige auf Platz 7 nur knapp hinter seinem Bruder, jedoch vor dem zweiten Repsol Honda-Fahrer Pol Espargaró. Die Zielsetzung für das sechste Rennen der Saison ist erneut hoch.

«Das Ergebnis und die Performance in Portimão war sehr wichtig für uns nach dem schwierigen Saisonstart. Wir müssen aber realistisch bleiben, deshalb warten wir ab und schauen, wo wir nach dem ersten freien Training stehen», betonte der Honda-Fahrer. «Wir müssen dann die Situation verstehen und von diesem Punkt weiterarbeiten. Wir möchten wieder in die Richtung der Leistung von Portimão kommen. Top-10 ist unser Ziel.»

Im letzten Jahr kam Alex Márquez auf WM-Platz 16 und viermal in die Top-8. In dieser Saison, mit dem neuen Modell von Honda schaffte er in den ersten vier Rennen kaum ein zählbares Resultat. Erst die Punkte vom vergangenen Wochenende brachten ihn auf Platz 17 in der MotoGP-Gesamtwertung, knapp vor Teamkollege Taka Nakagami. Die Zukunft beider LCR-Fahrer ist bisher nicht gesichert.

«Mit dem alten Motorrad haben wir etwas besser da gestanden, aber wir müssen einen guten Mittelweg finden. Auch die Ergebnisse waren letztes Jahr besser. Aber das ist normal, wir haben bereits in der Vorsaison betont, dass wir mit dem neuen Bike mehr Zeit benötigen werden. Das war schon vorher klar», stellte der Spanier im Interview am Donnerstag fest. «Wir wissen, dass wir mehr Grip haben, dafür sind mehr Probleme an der Front entstanden.»

WM-Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 69 Punkte. 2. Rins 69. 3. Aleix Espargaró 66. 4. Bastianini 61. 5. Zarco 51. 6. Mir 46. 7. Binder 42. 8. Oliveira 39. 9. Miller 31. 10. Bagnaia 31. 11. Marc Márquez 31. 12. Pol Espargaró 30. 13. Martin 28. 14. Viñales 25. 15. Morbidelli 17. 16. Marini 14. 17. Alex Márquez 13. 18. Nakagami 12. 19. Bezzecchi 8. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 106 Punkte. 2. KTM 70. 3. Suzuki 70. 4. Yamaha 69. 5. Aprilia 67. 6. Honda 44.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 115 Punkte. 2. Aprilia Racing 91. 3. Monster Energy Yamaha 86. 4. Red Bull KTM Factory 81. 5. Pramac Racing 79. 6. Ducati Lenovo 62. 7. Gresini Racing MotoGP 61. 8. Repsol Honda 61. 9. LCR-Honda 25. 10. Mooney VR46 Racing 22. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.