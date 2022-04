Lucio Cecchinello: Plant er weiter mit Alex Márquez? 26.04.2022 - 07:53 Von Günther Wiesinger und Simon Patterson

© Repsol In Portugal kämpfte Alex Márquez (73) bis zum Ende gegen Bruder Marc, dahinter Pol Espargaró und Bagnaia

LCR-Honda-Teambesitzer Lucio Cecchinello liegt mit Alex Márquez und Taka Nakagami in der WM an 17. und 18. Position. Was sagt der Teamchef zu den jüngsten Transfergerüchten?