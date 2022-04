Johann Zarco: «Dann ist es auch für die anderen hart»

Als Schnellster im Qualifying 1 schaffte Johann Zarco in Jerez den Sprung ins Q2. Wie der Franzose aus dem Team Pramac Ducati seine Chancen für das MotoGP-Rennen am Sonntag einschätzt.

In der kombinierten Zeitenliste nach FP3, welche maßgeblich für die Einteilung der Fahrer fürs Qualifying 1 und 2 ist, lag Johann Zarco auf dem zwölften Platz. Da nur die Top-10 direkt ins Q2 kommen, musste der Franzose den Umweg übers Q1 nehmen. Diese Hürde nahm er gemeinsam mit Marco Bezzecchi, letztlich wurde es Startplatz 6 für Zarco – 1,050 sec hinter Polesetter und Ducati-Kollege Pecco Bagnaia.

«Das war ein großartiger Nachmittag für mich», hielt Zarco fest. «Ich kann aber nicht sehr schnell fahren, weil uns auf dieser Strecke etwas fehlt. Das kann ich auch fahrerisch nicht kompensieren, deshalb ist es hart. Wir haben uns zwar verbessert, aber die anderen eben auch. Nachdem ich es ins Q2 geschafft hatte, konnte ich erstmals durchatmen. Leider kam ich im Q2 nicht an meine Zeit vom Q1 heran, trotzdem wurde es Startplatz 6.»

Bagnaia und Quartararo haben die höchste Pace, «mal sehen, wie lange sie diese durchhalten», meinte Zarco zu seinen Chancen im Rennen. «Fabio wird versuchen, sofort wegzufahren. Pecco wird aber nur schwer aufzuhalten sein. Die beiden haben etwas in der Hinterhand, ich werde versuchen, an ihnen dranzubleiben. Dafür müssen wir am Sonntagmorgen im Warm-up aber noch etwas finden. Hinter den beiden liegen alle eng zusammen. Und wenn es für mich hart ist, dann ist es das für sie auch. Über das Podium will ich gar nicht nachdenken, dazu war ich am bisherigen Wochenende nicht konkurrenzfähig genug. Hoffentlich kann ich von der zweiten Startreihe profitieren.»

Ergebnisse MotoGP-Qualifying Jerez (30. April):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:36,170 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,453 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,763

4. Jack Miller (AUS), Ducati, +0,879

5. Marc Márquez (E), Honda, +0,975

6. Johann Zarco (F), Ducati, +1,050

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,084

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,115

9. Joan Mir (E), Suzuki, +1,160

10. Jorge Martin (E), Ducati, +1,356

11. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,448

12. Maverick Vinales (E), Aprilia, +1,505



Die weiteren Startplätze:

13. Pol Espargaró (E), Honda, 1:37,138 min

14. Alex Rins (E), Suzuki, 1:37,401

15. Brad Binder (ZA), KTM, 1:37,544

16. Franco Morbidelli (I), Yamaha, 1:37,668

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:37,882

18. Remy Gardner (AUS), KTM, 1:37,889

19. Luca Marini (I), Ducati, 1:37,910

20. Stefan Bradl (D), Honda, 1:37,937

21. Miguel Oliveira (P), KTM, 1:37,958

22. Alex Márquez (E), Honda, 1:38,014

23. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, 1:38,064

24. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 1:38,244

25. Darryn Binder (ZA), Yamaha, 1:38,405