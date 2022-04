MotoGP-Legende Jorge Lorenzo: «Stolz und dankbar»

In Jerez durfte sich MotoGP-Veteran Jorge Lorenzo über eine ganz besondere Ehre freuen: Der fünffache Champion wurde in die Hall of Fame aufgenommen und zur offiziellen MotoGP-Legende erklärt.

Jorge Lorenzo hat in seinen 18 GP-Jahren viele Erfolge gefeiert. Der Spanier feierte fünf WM-Titel: 2006 und 2007 setzte er sich in der 250-ccm-Klasse gegen alle Konkurrenten durch, 2010, 2012 und 2015 krönte er sich in der Königsklasse zum Champion. In 297 GP-Einsätzen gewann er 68 Rennen und stand 152 Mal auf dem Podest. 47 seiner GP-Siege feierte er in der MotoGP in einer Ära, die als eine der schwierigsten in der Geschichte des Sports gilt.

In Jerez durfte sich der heute 34-Jährige über die Aufnahme in die Hall of Fame freuen – als 33. Pilot wurde er zur MotoGP-Legende erklärt. Dorna-Boss Carmelo Ezpeleta würdigte den fünffachen Champion und erklärte: «Jorge war ein ganz spezieller Fahrer für die MotoGP. Seine Karriere begann hier in Jerez, am Tag nach seinem 15. Geburtstag.»

«Er ist zuallererst eine fantastische Person und ein Freund. Und er ist der Typ Mensch, der immer sein Bestes gibt, bei allem, was er tut. Natürlich ist er auch ein unglaublicher Rennfahrer und der 33. Fahrer, der den Titel der MotoGP-Legende verliehen bekommt. Er ist einer der wichtigsten Fahrer in der Geschichte der MotoGP und ich bin sehr stolz, ihm diese Ehre erweisen zu können», fügte der 75-Jährige mit Blick auf seinen Landsmann an.

Lorenzo bedankte sich für die Auszeichnung und auch für das zahlreiche Erscheinen der MotoGP-Stars, zu denen auch Marc Márquez und Dani Pedrosa gehörten. Und er erinnerte sich an sein erstes Rennwochenende in Jerez. «Ich sah mir am Freitag auf dem Scooter die Kurven an und da fuhren alle MotoGP-Stars an mir vorbei. Ich weiss noch, wie ich mich damals fragte, ob ich jemals dieses Niveau würde erreichen können.»

«Am Samstag bekam ich in der Derbi-Hospitality einen Kuchen und ich weiss noch, dass mir die Tränen kamen, als man mir diesen überreichte. Das beste Geburtstagsgeschenk war dann, dass ich zu meinem Kindheitsidol Max Biaggi ins Motorhome durfte. Ich war beeindruckt von ihm, dem prunkvollen Motorhome und dem offiziellen Yamaha-Leder. Und ich wünschte mir, dies auch einmal erreichen zu können», fuhr Lorenzo fort.

«Nun bin ich 20 Jahre später hier, um diese Ehre zu erhalten und ich habe das Niveau erreicht, von dem ich damals träumte. Abgesehen von den Erfolgen habe ich auch wunderbare Leute getroffen, ich fuhr gegen die besten Fahrer der Welt und hatte sowohl das Motorhome als auch das offizielle Yamaha-Leder. Nun wird mir hier von der Dorna diese Legenden-Auszeichnung verliehen, diese Leute waren immer so gut zu mir, und das bedeutet mir mehr als ein WM-Titel. Denn jede MotoGP-Legende ist ein grossartiger Champion, aber nicht jeder Champion wird zur MotoGP-Legende erklärt. Ich bin sehr stolz, zu dieser Gruppe von Piloten zu gehören und ich bin sehr dankbar für das Leben, das ich dank der MotoGP führen konnte», erklärte der frühere GP-Pilot sichtlich ergriffen.