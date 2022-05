Montag-Test in Jerez: Bradl fehlt, 24 Fahrer dabei

Die Teilnahme am heutigen MotoGP-Test in Jerez ist für alle Stammfahrer. Nur Testfahrer Stefan Bradl schwänzt ihn; auch andere Werke lassen für die Rennfahrer üben, mit Ausnahme von Aprilia.

Wie beim Catalunya-GP findet heute unmittelbar nach dem GP-von Spanien auf dem Circuito de Jerez- Ángel Nieto ein eintägiger MotoGP-IRTA-Test statt.

Im Grunde unterscheidet sich das Teilnehmerfeld nicht vom Grand Prix am Wochenende. Yamaha, Suzuki, KTM und Ducati haben keinen Testfahrer nominiert.

«Unser Testfahrer Cal Crutchlow hat zuletzt in Jerez und Aragón etliche Neuigkeiten getestet, die teilweise zuletzt schon bei den Grand Prix in Portimão und Jerez im Werksteam probiert wurden», erzählte Lin Jarvis, Managing Direktor von Yamaha Motor Racing. «Die Werksfahrer bekommen jetzt hier beim Montag-Test wieder einige Neuigkeiten zum Probieren.»

Denn Yamaha unternimmt alles, was vom Reglement erlaubt ist, um auch in Mugello und auf dem Circuit Barcelona-Catalunya mit den 1 km langen Start-Ziel-Geraden für Fabio Quartararo Spitzenplätze zu ermöglichen. So könnte das erlaubte Aero-Body-Update zum Einsatz kommen, auch an der Elektronik und beim Chassis sind Detailverbesserungen erlaubt. Nur die Motorenentwicklung ist seit dem Katar-GP bis zum Saisonende eingefroren.

Stefan Bradl steht zwar auf der Teilnehmerliste für Montag, aber er reist bereits heute aus Andalusien ab und wird am Montag-Test nicht teilnehmen.

Das KTM Tech3 Factory Team wartete ab, ob Rául Fernández am Sonntag vom Arzt eine Freigabe bekommen würde. Doch er ist nach dem Crash von Portugal immer noch nicht fit, also wird nur mit Remy Gardner getestet. «Das ist ein ‘technical test’, wir probieren neue Teile aus. Das ist kein Spielplatz für Fahrer ohne MotoGP-Erfahrung», stellte Teambesitzer Hervé Poncharal gegenüber SPEEDWEEK.com fest, der von Pedro Acosta im Spaß gefragt worden war, ob er nicht mit der verwaisten KTM RC16 von Raúl Fernández ausrücken dürfe.

Die Teilnehmer am Montag-Test Jerez (2. Mai 2022)

Andrea Dovizioso, WithU Yamaha RNF

Johann Zarco, Pramac Racing

Luca Marini, Mooney VR46 Racing

Maverick Viñales, Aprilia Racing

Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha

Franco Morbidelli, Monster Energy Yamaha

Enea Bastianini, Gresini Racing

Takaaki Nakagami, LCR Honda Idemitsu

Brad Binder, Red Bull KTM Factory

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Joan Mir, Suzuki Ecstar

Darryn Binder, WithU Yamaha RNF

Aleix Espargaró, Aprilia Racing

Alex Rins, Suzuki Ecstar

Jack Miller, Ducati Lenovo Team

Pol Espargaró, Repsol Honda

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team

Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing

Alex Márquez, LCR Honda Castrol

Remy Gardner, Tech3 KTM Factory

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory

Jorge Martin, Pramac Racing

Marc Márquez, Repsol Honda