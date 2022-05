Hiobsbotschaft: Suzuki steigt aus der MotoGP-WM aus

Nächstes Jahr werden voraussichtlich nur fünf statt sechs Hersteller in der MotoGP-WM antreten. Denn Suzuki hat sich überraschend zum Rückzug entschieden.

Eine Hiobsbotschaft verbreitete sich am Montag beim IRTA-MotoGP-Test in Jerez im Fahrerlager wie ein Lauffeuer: Das japanische Suzuki-Management in Hamamatsu hat den Rückzug des MotoGP-Werksteam per Saisonende 2022 beschlossen. Dabei wurde im Vorjahr ein neuer Fünf-Jahres-Vertrag zwischen der Suzuki Motor Company in Hamamatusu und der WM-Promoter Dorna-Sports S. L. unterschrieben und verkündet. Er läuft erst am Saisonende 2026 aus.

Ein hochrangiger Dorna-Funktionär bestätigte am Abend gegenüber SPEEDWEEK.com die Richtigkeit dieser Meldung. Bei Suzuki wird momentan noch Stillschweigen bewahrt, denn zuerst muss das Team informiert werden und muss den Werkspiloten Joan Mir und Alex Rins reiner Wein eingeschenkt werden.

Die Gründe für den Rückzug wurden bisher nicht verlautbart. Sie sidn auch bei der Dorna nicht bekannt.

Morgen wird das Suzuki-Teammanager mit Shinichi Sahara und Livio Suppo mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gehen. Fakt ist: Mir und Rins müssen sich neue Arbeitgeber in der MotoGP-WM suchen.

Vor zehn Tagen hatte Teammanager Livio Suppo, der im Febauer einen mehrjährigen Vertrag unterschriebe, noch verlautbart: «Wir möchten mit beiden Piloten weitermachen.» Doch die Verträge der beiden Fahrer laufen am Jahresende aus.

Doch schon in Jerez fiel auf, dass Suppo am Samstag und Sonntag von einer Krisensitzung zur anderen hetzte und kaum Zeit für Journalistenfragen hatte.

Suzuki war schon immer wankelmütig, was die Beteiligung in Motorsport-Serien betrifft. In der Superbike-WM sind die Japaner längst ausgestiegen, aus der Motocross-WM haben sie sich aus heiterem Himmel nach 2017 zurückgezogen. Und in der MotoGP-Klasse hat Suzuki nach 2011 aufgehört, als für 2012 statt mit 800 ccm neu mit 1000 ccm gefahren wurde. Die schöpferische Pause bis 2015 wurde auch genützt , um statt des erfolglosen V4-Motors einen Reihenvierzylinder zu entwickeln.