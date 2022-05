Marc Márquez (Honda/15.): «Guter und wichtiger Tag»

Repsol Honda-Star Marc Márquez fuhr am Montag beim MotoGP-Test in Jerez auf Platz 15. Der Spanier war zufrieden mit den Fortschritten. Auch Teamkollege Pol Espargaró konnte viele Dinge testen, er landete auf Rang 5.

Insgesamt 60 Runden fuhr Marc Márquez auf dem Circuito de Jerez am Montag beim Eintagestest der MotoGP-Klasse. Der Honda-Werksfahrer drehte als beste Rundenzeit eine 1:37,940 min, die Konzentration legte der Spanier, der am Sonntag beim Spanien-GP auf Platz 4 landete, auf die Arbeit mit der Aerodynamik an der RC213V.

Der achtfache Weltmeister arbeitete mit drei Bikes in seiner Garage, auf einer war sogar die Verkleidung der 2021er-Honda verbaut. «Es war ein guter und wichtiger Tag und wir konnten einige Dinge ausprobieren. Wie immer haben einige Dinge funktioniert, andere waren eher enttäuschend. Wir haben ein paar verschiedene Aerodynamik-Pakete ausprobiert», bestätigte der 29-Jährige.

«Es war wichtig zu verstehen, wie sie auf kürzeren und engeren Strecken funktionieren würden, denn in der Vorsaison waren wir immer auf den großen Strecken wie Sepang und Mandalika unterwegs. Wir konnten viele Informationen sammeln, aber wir müssen weiterarbeiten», betonte Márquez. «Wir freuen uns auf Le Mans.»

Pol Espargaró nutze den Tag, um möglichst viele Runden zurückzulegen, denn das Wochenende in Jerez verlief nicht nach Wunsch. 85 Runden stehen auf dem Konto des Honda-Fahrers und am Ende war der Spanier mit dem Testtag zufrieden. «Wir mussten viele Runden fahren, damit wir alles verstehen und es lief gut. Daten sind so wichtig in der MotoGP», stellte Pol klar. «Egal, was du bei einem Test versuchst, du machst immer Fortschritte. Wir haben viele Dinge ausprobiert, manche Dinge sind positiv, andere negativ.»

Der WM-Zwölfte weiter: «Natürlich möchtest du schneller sein, aber ich bin zufrieden mit den Runden, die wir auf Medium-Reifen fahren konnten. Wir sind gespannt, ob sich unsere Arbeit in Le Mans bezahlt macht.»

Ergebnis MotoGP-Test, Jerez (2. Mai):

1. Zarco, Ducati, 1:37,136 min

2. B. Binder, KTM, 1:37,294

3. Quartararo, Yamaha, 1:37,438

4. Miller, Ducati, 1:37,456

5. P. Espargaró, Honda, 1:37,556

6. Mir, Suzuki, 1:37,756

7. A. Espargaró, Aprilia, 1:37,774

8. Rins, Suzuki, 1:37,778

9. Martin, Ducati, 1:37,781

10. Bastianini, Ducati, 1:37,802

11. A. Márquez, Honda, 1:37,805

12. Bagnaia, Ducati, 1:37,807

13. Bezzecchi, Ducati, 1:37,823

14. Marini, Ducati, 1:37,897

15. M. Márquez, Honda, 1:37,940

16. Viñales, Aprilia, 1:38,066

17. Morbidelli, Yamaha, 1:38,077

18. Dovizioso, Yamaha, 1:38,179

19. Di Giannantonio. Ducati, 1:38,271

20. Nakagami, Honda, 1:38,289

21. Oliveira, KTM, 1:38,319

22. Gardner, KTM, 1:38,589

23. D. Binder, Yamaha, 1:38,897

24. Savadori, Aprilia, 1:38,927

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.