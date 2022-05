«MotoGP Unlimited»: Staffel 2 in der Warteschleife

2022 wird keine zweite Staffel der Amazon-Prime-Doku «MotoGP Unlimited» gedreht. Manel Arroyo, Chief Commercial Officer von Dorna Sports, zum aktuellen Stand der Dinge und zum weiteren Vorgehen.

Bei vielen Fans war die Vorfreude groß, als im Frühling 2021 durchsickerte, dass eine neue Doku-Serie über die MotoGP-WM geplant war – nach dem erfolgreichen Formel-1-Vorbild «Drive to Survive» auf Netflix.

Die Amazon-Exclusive-Serie versprach unter dem Titel «MotoGP Unlimited» neue Einblicke hinter die Kulissen. Produziert wurde sie von «The Mediapro Studio» in Zusammenarbeit mit der Dorna, das Ergebnis waren acht Episoden zu je 50 Minuten, die der Chronologie der Saison folgten und sich – im Gegensatz zum F1-Erfolgsmodell auf Netflix – nicht so stark auf einzelne Fahrer und Teams fokussierten.

Allerdings war Geduld gefragt: Erst am 14. März 2022 und damit nach dem Start in die Saison 2022 waren die Folgen auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform Prime Video verfügbar. Nun ist klar: So schnell wird es auch keine zweite Staffel geben.

Von SPEEDWEEK.com zum Stand der Dinge befragt, erklärte Manel Arroyo, als Chief Commercial Officer von Dorna Sports für den Bereich Medien und TV zuständig: «Wir analysieren jetzt, wie die erste Staffel funktioniert hat, und zusammen mit The Mediapro Studio und Amazon haben wir keine Eile. Wir werden die zweite Staffel 2023 filmen und in der Zwischenzeit werden wir einige Fahrer-Profile – Dokus über Fahrer – lancieren, die erste über Marc ist in Arbeit. Das ist der Weg, den wir in diesem Jahr gehen werden.»

«Wir haben noch nicht viele Daten», nannte Arroyo als Grund. «Wie es mit allen TV-Serien und Streaming-Plattformen passiert, sind nicht viele Daten verfügbar. Das sieht man bei Amazon, Netflix, HBO. Es besteht aber klar ein Interesse daran, diesen Prozess weiter zu verfolgen. Wir müssen aber verstehen, was die neuen Fans erwarten und wie wir Veränderungen am Produkt vornehmen können, um es perfekt auf das abzustimmen, was das Publikum braucht und will.»

«Wir arbeiten jetzt an den finalen Details, um [MotoGP Unlimited] in den übrigen Märkten zu veröffentlichen, und dann wird sehr bald etwas verkündet werden, hoffe ich», ergänzte Arroyo.