Sachsenring: Charity-Run eröffnet Deutschland-GP 2022

Fitte MotoGP-Fans können am 15. Juni eine Runde auf dem Sachsenring laufen und haben zudem die Chance auf VIP-Tickets, ein Treffen mit Marcel Schrötter oder eine Tissot-Uhr. Aufgepasst: Teilnehmerzahl streng limitiert.

Der Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland (17. bis 19. Juni) bietet allen MotoGP-Fans fünf Tage lang ein vollgepacktes Event-Programm. Eröffnet wird das Rennwochenende auf dem Sachsenring zum zweiten Mal nach 2019 mit einem Charity-Run, der am 15. Juni stattfindet.

Der Spendenlauf beginnt am Mittwochabend vor dem MotoGP-Wochenende um 19 Uhr an der Startampel des Sachsenrings. Gegen eine Antrittsgebühr von 25 Euro dürfen die Teilnehmer eine Runde um die 3,671 Kilometer lange Traditionsstrecke joggen und sich dabei wie die MotoGP-Legenden Valentino Rossi und Marc Marquez fühlen.

Alle Teilnehmer nehmen zudem an einer Tombola vor Ort teil, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gibt. Dazu zählen unter anderem zwei VIP-Tickets und ein Meet-and-Greet mit dem deutschen Moto2-Piloten Marcel Schrötter sowie eine aktuelle MotoGP-Edition-Armbanduhr von Tissot als Hauptpreis. Zusätzlich erhalten die Aktiven des Charity-Runs ein Red Bull, ein Wasser, ein Lauf-T-Shirt und eine Finisher-Medaille.

Die Erlöse aus dem Charity-Run 2022 werden an den Freien Hospizverein Erzgebirgsvorland e.V. gespendet. Karten für das Laufevent sind im Ticketshop unter adac.de/motogp, telefonisch bei der Ticket-Hotline 03723/8099111 (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr), per Fax unter 03723/8099199, oder direkt im ADAC-Turm am Sachsenring erhältlich. Die Teilnehmerzahl ist auf 300 limitiert.

