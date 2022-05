MotoGP in Barcelona: Tickets bereits ab 65 Euro

Seit der Saison 1996 fährt die Motorrad-Weltmeisterschaft auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya; im Juni wird die MotoGP-Klasse erneut zum Großen Preis von Katalonien am Start sein.

Miguel Oliveira gewann im letzten Jahr mit einer lupenreinen Vorstellung das MotoGP-Rennen in Barcelona. Der Fahrer vom Red Bull KTM-Team sorgte für den ersten von zwei Saisonsiegen des KTM-Werksteams und er distanzierte die Ducati-Asse Johann Zarco sowie Jack Miller auf den Plätzen 2 und 3.

Der spätere Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) kämpfte in diesem Rennen mit einem Problem an seiner Lederkombi. Während des Rennens öffnete sich sein Alpinestars-Leder und der Franzose schaffte es nicht, seinen Schutzanzug wieder zu schließen. Auch seinen Brustpanzer verlor der Yamaha-Werksfahrer, sodass die vordere Seite seines Oberkörpers beinahe ohne Schutz war. Im Nachhinein sorgte dies für eine große Diskussion in der Szene.

Die 4,6 km lange Strecke nördlich von der Metropole Barcelona bot in der Vergangenheit schon einige legendäre Rennen. So kämpften schon Alex Crivillé und Mick Doohan um jeden Zentimeter und auch der Kampf zwischen Superstar Valentino Rossi und Jorge Lorenzo 2009 bleibt bei allen Fans und Beteiligten in den Köpfen.

In diesem Jahr findet der «Gran Premi Monster Energy de Catalunya» vom 3. bis 5. Juni auf der beliebten Piste in Barcelona statt. Für kurz entschlossene bietet sich dieses Wochenende an, denn der folgende Montag ist ein Feiertag in Deutschland – Pfingstmontag.

Wer dabei sein möchte, bekommt bereits ab 65 Euro die Möglichkeit, eine Eintrittskarte zu ergattern. Das Areal auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ist sehr geräumig und mit dem Stehplatzticket kann man den Kurs von vielen verschiedenen Blickwinkeln erkunden. Der Preis versteht sich für alle drei Tage (Fr - So).

Die günstigsten Tribünenkarten gibt es ab 80 Euro zu erwerben. Gestaffelt in mehreren Stufen gibt es Sitzplätze von 80 Euro, beispielsweise an Start und Ziel, bis 140 Euro direkt in Kurve 1. Kinder bis 5 Jahre sind in Begleitung eines Erwachsenen frei. Auch die Möglichkeit zum Camping ist an dem Wochenende gegeben. Eintrittskarten gibt es auf der offiziellen Webseite der Rennstrecke: www.circuitcat.com/en

Etwas luxuriöser wird es im MotoGP VIP Village. Für 1482 Euro gibt es am Samstag und Sonntag einen Platz im komfortablen VIP-Zelt, Verpflegung von morgens bis abends, einen Pitwalk, Zugang zum Fahrerlager, ein offizielles Programm und vieles mehr. Der Sonntag alleine kostet 1270 Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.vipvillage.motogp.com

Der GP-Kalender 2022

06. März: Losail Circuit/Katar*

20. März: Mandalika Street Circuit/Indonesien

03. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

10. April: Circuit of The Americas/Texas

24. April: Portimão/Portugal

01. Mai: Jerez/Spanien

15. Mai: Le Mans/Frankreich

29. Mai: Mugello/Italien

05. Juni: Catalunya/Spanien

19. Juni: Sachsenring/Deutschland

26. Juni: Assen/Niederlande

10. Juli: KymiRing/Finnland

07. August: Silverstone/GB

21. August: Red Bull Ring/Österreich

04. September: Misano/Italien

18. September: MotorLand Aragón/Spanien

25. September: Motegi/Japan

02. Oktober: Buriram/Thailand

16. Oktober: Phillip Island/Australien

23. Oktober: Sepang/Malaysien

06. November: Valencia/Spanien



*= Flutlichtrennen