40 Millionen MotoGP-Fans im Netz: Der Trend der Zeit

Die MotoGP-Weltmeisterschaft entwickelt sich nicht nur auf der Rennstrecke weiter, auch online geht es für die Königsklasse im Motorradsport steil bergauf. Vor dem GP in Le Mans wurden 40 Millionen Fans erreicht.

Fabio Quartararo, Aleix Espargaró, Enea Bastianini, Alex Rins und Pecco Bagnaia, das sind die Top-5-Fahrer nach sechs von 21 Rennen in der MotoGP-Klasse in diesem Jahr. Der Saisonstart 2022 war einer der spektakulärsten und unvorhersehbarsten der Geschichte des Sports. Es gab bereits fünf verschiedene Sieger und deutlich mehr Fahrer auf dem Podest. Die Serie ist an Spannung kaum zu überbieten.

Auch online entwickelt sich dieses Spektakel stetig weiter. In dieser Woche meldete die Dorna: Mehr als 40 Millionen Fans haben sich auf den sozialen Plattformen angesammelt. Vor einem Jahr lag die Anzahl der Follower noch bei etwa 30 Millionen. Die Entwicklung geht demnach steil nach oben.

Allein auf der Meta-Plattform Facebook hat der Account der MotoGP-Weltmeisterschaft bereits mehr als 17,5 Millionen Likes erhalten. Videos mit einer Länge zwischen drei und fünf Minuten begeistern das Publikum und präsentieren die Spannung des Sports. Neu ist auch die Veröffentlichung von Kurzvideos über «Facebook reels», ein Trend der Zeit.

Ebenfalls zum Meta-Konzern gehört der Dienst Instagram. Auch dort sind mittlerweile mehr als 13 Millionen Fans am Start, sie werden mit erstklassigen Fotos, kurzen Videos oder speziellen Beiträgen aus dem Fahrerlager unterhalten. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verfolgen etwas mehr als drei Millionen Menschen die Aktivitäten der Serie.

Seit mehr als 22 Jahren gibt es nun den Videopass der MotoGP-Weltmeisterschaft. 1999 begann die Dorna damit, den enthusiastischen Fans ihren eigenen «TV-Sender» über das Internet anzubieten – wohl ein großes Erfolgsrezept, denn neben allen Sessions bekommt man als Fan auch Interviews, Hintergrundberichte und Test-Sessions als Bewegtbilder zu Gesicht. Auch auf YouTube sind mittlerweile mehr als fünf Millionen Abonnenten am Start.

Die Zukunft bietet noch mehr. Völlig im Trend liegt der soziale Dienst von TikTok. Dort werden kurze Clips mit spannenden, meist etwas lustigeren hochgeladen, und die Menschen lieben es. Auch über Snapchat und Twitch wird die MotoGP-Klasse in Zukunft verfolgt werden können.