Brad Binder (KTM/7.): «Haben etwas Wichtiges gelernt»

Brad Binder stürzte im FP1 in Le Mans bereits in der fünften Runde. Doch der KTM-Star machte eine wichtige Erkenntnis, die ihn zuversichtlich stimmt.

Brad Binder erlebte am ersten Trainingstag auf dem 4,185 km langen Circuit Bugatti in Le Mans eine wechselhafte Performance. Er stürmte zu Beginn des FP1 gleich zu einer starken Zeit, rutschte dann aus, fiel weit zurück – und verbesserte sich im FP2 mit der Red Bull-KTM RC16 wieder auf dem siebten Gesamtrang. Damit rettete der Südafrikaner wieder einmal das Geschehen aus der Sicht von Arbeitgeber KTM.

«Das FP1 ist nicht gut verlaufen, aber im FP2 ist es besser gegangen. Ich hatte auch zu Beginn des ersten Trainings kein schlechtes Gefühl. Aber leider bin ich in der fünften Runde gestürzt», berichtete der Moto3-Weltmeister von 2016 und Moto2-Vizeweltmeister von 2019. «Ich bin danach auf das Ersatzbike umgestiegen, aber dieses war mit sehr unterschiedlichen Settings ausgestattet. Denn wir wollten herausfinden, ob die Abstimmung von Jerez auch hier funktionieren würde. Aber leider hat sich dieses Set-up hier nicht bewährt, ich war also im restlichen FP1 mit einem Motorrad unterwegs, auf dem ich mich nicht sehr komfortabel gefühlt habe. Im FP2 bin ich wieder auf das Motorrad zurückgekehrt, mit dem ich hingefallen war. Wir haben allerdings das Setting noch etwas verfeinert, ich habe mich dann recht wohlgefühlt damit.»

«Meine Jungs in der Box haben gute Arbeit geleistet, sie haben nett und schnell eine gute Lösung für mein Motorrad gefunden», berichtete Brad Binder. «Mein Vertrauen ist im FP2 deshalb deutlich gewachsen. Deshalb denke ich, ich kann am Samstag hier eine gute Leistung zeigen.»

Doch KTM, in Doha mit Platz 2 von Binder und in Mandalika mit dem Sieg von Oliveira famos in die Saison gestartet, ist deutlich hinter die Gegner von Yamaha, Ducati, Aprilia und Suzuki zurückgefallen. Was ist da passiert?

Binder: «Wir haben heute etwas Wichtiges gelernt. Unser Bike-Set-up unterscheidet sich jetzt komplett von der Abstimmung von 2021. Auf Strecken, auf denen du nicht hart abbremst, auf denen du in Schräglage anbremst, wo du also das Hinterrad auf dem Boden hältst, funktioniert unser Bike ausgezeichnet. Auf anderen Strecken, auf denen du oft auf einer Geraden anbremst und dann rasch einlenken und das Gas schnell aufdrehen musst, da haben wir eine Menge Probleme. Außerdem steigen unsere Chancen, wenn der Belag wenig Grip vermittelt. Wir haben heute eine gute Richtung gefunden, die mir mehr Vertrauen für die kleinen, langsamen Kurven gegeben hat. Das hat im ganzen Jahr bisher gefehlt. Ich konnte das Bike nicht schnell genug abbremsen, und beim Einlenken war ich bisher mit der Front richtig am Limit. Durch das Basis-Set-up habe ich heute auf diesem Gebiet mehr Vertrauen gefunden. Jetzt freue ich mich auf dem Samstag. Ich will morgen noch besser abschneiden.»

MotoGP, Le Mans, kombinierte Zeiten nach FP2 (15. Mai):

1. Bastianini, Ducati, 1:31,148 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,202 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,297

4. Zarco, Ducati, + 0,360

5. Bagnaia, Ducati, + 0,487

6. Quartararo, Yamaha, + 0,492

7. Brad Binder, KTM, + 0,509

8. Mir, Suzuki, + 0,518

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,623

10. Martin, Ducati, + 0,764

11. Miller, Ducati, + 0,766

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,877

13. Viñales, Aprilia, + 0,903

14. Marini, Ducati, + 0,980

15. Marc Márquez, Honda, + 1,005

16. Nakagami, Honda, + 1,017

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,127

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,166

19. Alex Márquez, Honda, + 1,357

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,388

21. Oliveira, KTM, + 1,547

22. Gardner, KTM, + 1,589

23. Fernández, KTM, + 2,409

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,413

MotoGP-Ergebnis, Le Mans, FP2:

1. Bastianini, Ducati, 1:31,148 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,202 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,297

4. Zarco, Ducati, + 0,360

5. Bagnaia, Ducati, + 0,487

6. Quartararo, Yamaha, + 0,492

7. Brad Binder, KTM, + 0,509

8. Mir, Suzuki, + 0,518

9. Martin, Ducati, + 0,764

10. Miller, Ducati, + 0,766

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,877

12. Viñales, Aprilia, + 0,903

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,928

14. Marc Márquez, Honda, + 1,005

15. Di Giannantonio, Ducati, + 1,127

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,166

17. Marini, Ducati, + 1,268

18. Alex Márquez, Honda, + 1,357

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,388

20. Oliveira, KTM, + 1,547

21. Gardner, KTM, + 1,589

22. Nakagami, Honda, + 2,249

23. Fernández, KTM, + 2,409

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,413

Ergebnis Le Mans, MotoGP FP1 (13. Mai):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,771 min

2. Rins, Suzuki, + 0,109 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,122

4. Quartararo, Yamaha, + 0,141

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,162

6. Mir, Suzuki, + 0,171

7. Miller, Ducati,+ 0,190

8. Viñales, Aprilia, + 0,307 sec

9. Zarco, Ducati, + 0,341

10. Marini, Ducati, + 0,357

11. Nakagami, Honda, + 0,394

12. Bastianini, Ducati, + 0,484

13. Marc Márquez, Honda, + 0,495

14. Martin, Ducati, + 0,720

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,903

16. Dovizioso, Yamaha, + 0,965

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,984

18. Brad Binder, KTM, + 0,985

19. Alex Márquez, Honda, + 0,991

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,166

21. Oliveira, KTM, + 1,250

22. Gardner, KTM, + 1,531

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,380

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,853