Arbeiten in Losail: Saisonauftakt 2023 nicht in Katar

WM-Promoter Dorna kündigte für die kommende MotoGP-Saison einen neuen Termin für den Katar-GP in Doha an, der erstmals seit 2007 nicht mehr den WM-Auftakt bilden wird.

Seit 2004 gastiert die MotoGP-WM auf dem 5,380 km langen Losail International Circuit, seit 2008 wird unter Flutlicht gefahren. Im März dieses Jahres triumphierte Enea Bastianini zum Auftakt in die laufende Saison.

Seit 2007 eröffnet der Grand Prix vor den Toren Dohas die Saison, das wird im kommenden Jahr nicht der Fall sein. Stattdessen werde der Event gegen Ende der Saison angesetzt, kündigte WM-Promoter Dorna am Rande des Frankreich-GP am Samstag an.

Der Grund: Für 2023 werden das Fahrerlager und die Anlage rund um den Losail International Circuit – inklusive neuen Bereichen für die Zuschauer – renoviert und umgestaltet. Die Arbeiten werden in diesem Jahr beginnen.

Die Rennstreckenbetreiber verfügen über einen bestehenden Vertrag mit der Dorna, der dem Katar-GP bis mindestens 2031 einen Fixplatz im Kalender der Motorrad-WM sichert.