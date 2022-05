Brad Binder: «Wir liegen zurück, das ist sicher»

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder verpatzte das Qualifying in Le Mans und muss aus der sechsten Reihe starten. Die Situation bei KTM beschönigt er nicht.

Brad Binder hoffte nach Platz 7 am Freitag in Le Mans auf einen starken Samstag. Doch er verpasste den Einzug ins Q2 und musst den GP de France vom 18. Startplatz in Angriff nehmen. Das Qualifying in Frankreich entpuppte sich für KTM als Debakel – Binder war der beste der vier KTM RC16-Piloten!

«Es war ein schwieriges Weekend für uns», fasste der Red Bull-KTM-Werkspilot zusammen. «Im FP2 lief es noch ganz gut. Im FP1 heute in der Früh habe ich zwar keine perfekte Runde zustande gebracht, aber es ging nicht so schlecht, ich war Vierzehnter mit 0,5 sec Rückstand.»

«Aber im Qualifying 1 habe ich im ersten Turn keine perfekte Runde erwischt, und im zweiten Turn hatte ich einen Reifen drauf der einen Höhenschlag hatte oder nicht ordentlich ausgewuchtet war», fasste der Südafrikaner zusammen. «So habe ich den zweiten Exit im Qualifying verloren. Der 18. Startplatz ist nicht die Position, die uns zusteht. Wir können mehr. Aber ohne Zweifel: Wir haben Arbeit zu erledigen, denn wir verlieren Zeit auf die Gegner. Es fehlt uns etwas.»

Ist das immer nur Pech? Oder ist KTM auch technisch in Rückstand geraten, nachdem die Österreicher bei den ersten zwei WM-Rennen 2022 einen zweiten Platz und einen Sieg gefeiert hatte?

Binder: «Wir müssen ein bisschen konkurrenzfähiger sein, das ist sicher. Wir liegen zurück. Gleichzeitig war hier das Glück nicht auf unserer Seite. Morgen kann sich das wieder ändern…»

«Ich wünsche mir ein Trockenrennen», stellte Brad fest. «das wäre schön. Aber wir sind in Le Mans, und man muss sich hier auf jedes Wetter vorbereiten. Warten wir ab. Was auch immer passiert wir müssen das Beste draus machen.»

Laut Wettervorhersage ist morgen mit Gewittern, Regen und heftigem Wind zu rechnen.

MotoGP-Ergebnis, Le Mans, Q2 (14. Mai):

1. Bagnaia, Ducati, 1:30,450 min

2. Miller, Ducati, 1:30,519, min + 0,069 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30,609, + 0,159

4. Quartararo, Yamaha, 1:30,688, + 0,238

5. Bastianini, Ducati, 1:30,711, + 0,261

6. Zarco, Ducati, 1:30,863, + 0,413

7. Mir, Suzuki, 1:30,943, + 0,493

8. Rins, Suzuki, 1:30,977, + 0,527

9. Martin, Ducati, 1:31,068, + 0,618

10. Marc Márquez, Honda, 1:31,148, + 0,698

11. Pol Espargaró, Honda, 1:31,526, + 1,076

12. Nakagami, Honda, 1:31,595, + 1,145



Die weitere Startaufstellung:

13. Bezzecchi, Ducati, 1:30,940 min

14. Viñales, Aprilia, 1:31,271

15. Marini, Ducati, 1:31,363

16. Di Giannantonio, Ducati, 1:31,487

17. Oliveira, KTM, 1:31,547

18. Brad Binder, KTM, 1:31,610

19. Morbidelli, Yamaha, 1:31,617

20. Dovizioso, Yamaha, 1:31,618

21. Alex Márquez, Honda, 1:31,763

22. Gardner, KTM, 1:31,820

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:32,596

24. Fernández, KTM, 1:32,767