Aleix Espargaró (Aprilia) albern: «Schulter ruiniert»

Schon wieder hat Aleix Espargaró eine bärenstarke Leistung abgeliefert. Der Aprilia-Star fuhr beim MotoGP-Rennen in Le Mans zum dritten Podium in Folge, sein viertes der Saison, und er kommt als WM-zweiter nach Mugello.

Das Aprilia-Werksteam führt nach dem siebten Rennen der MotoGP-Saison in Le Mans mit Aleix Espargaró und Maverick Viñales die Teamwertung der Königsklasse an. Wer hätte das vor einigen Wochen gedacht? Aleix Espargaró sorgte nach einem starken Kampf mit Lokalmatador Fabio Quartararo (Yamaha) für den vierten Podestplatz des italienischen Herstellers in dieser Saison. Der Spanier verlor nur vier Sekunden auf Sieger Enea Bastianini auf seiner Ducati GP21.

«Ich war schnell, aber nicht schnell genug, um Jack, oder am Anfang Joan Mir, zu überholen. Es war gefährlich, die Strecke war sehr rutschig. Es war schwieriger, auf dem Bike zu bleiben, als schnell zu fahren», äußerte sich Espargaró am Sonntag in der Pressekonferenz nach dem Rennen. «Den Sturz zu vermeiden, das war der Schlüssel zum Erfolg. Immer wenn ich zu Jack aufholte, bekam ich Probleme mit der Front. Ich sah auf dem Display, dass der Vorderreifen brandheiß war.»

Wie empfand der 32-jährige Routinier den Kampf mit Weltmeister Quartararo? «Am Ende des Rennens habe ich auf den TV-Bildschirmen gesehen, das Fabio sehr nah dran war. Er war deutlich besser als alle anderen in der Kurvenmitte, ich wusste, wenn ich die Linie zwei Meter verlassen würde, wird er mich überholen. Ich durfte in den letzten zehn Runden keine Fehler machen», stellte der Aprilia-Pilot klar. «Fabio ist besser in der Kurvenmitte, aber er ist nicht besser auf der Bremse. Ich wusste, dass es in meiner Hand war. Am Ende hat es sich ausgezahlt und ich bin glücklich.»

Aprilia steht besser da als je zuvor. Aleix Espargaró dazu: «Ich bin sprachlos. Ich kann mir nicht erklären, was gerade passiert. Ich genieße dieses Jahr sehr, ich habe mein Traummotorrad, mein Team hat alles dafür getan, um dieses Bike auf die Strecke zu bringen. Wir sind nur vier Punkte hinter Fabio, nach sieben Rennen haben wir schon fast 100 Punkte und wir führen in der Teamwertung.»

«Ich liebe es Spaß zu haben», fuhr der Spanier freudestrahlend fort. «Mit den beiden Jungs auf dem Podium zu stehen, macht Freude und dann ist es okay, den Champagner aus einem Stiefel zu trinken. Ich habe mir mit dieser ein Kilo schweren Schulterkamera die linke Schulter ruiniert, aber es hat sich am Ende ausgezahlt, denn die Show war gut.» Die Bilder der Kamera in der Lederkombi des Aprilia-Stars lieferte in der Tat spektakuläre Bilder vom Rennen auf dem Circuit Bugatti.

MotoGP-Ergebnis, Le Mans (15. Mai):

1. Bastianini, Ducati, 27 Rdn in 41:34,613 min

2. Miller, Ducati, + 2,718 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,182

4. Quartararo, Yamaha, + 4,288

5. Zarco, Ducati, + 11,139

6. Marc Márquez, Honda, + 15,155

7. Nakagami, Honda, + 16,680

8. Brad Binder, KTM, + 18,459

9. Marini, Ducati, + 20,541

10. Viñales, Aprilia, + 21,486

11. Pol Espargaró, Honda, + 22,707

12. Bezzecchi, Ducati, + 23,408

13. Di Giannantonio, Ducati, + 26,432

14. Alex Márquez, Honda, + 28,710

15. Morbidelli, Yamaha, + 29,433

16. Dovizioso, Yamaha, + 38,149

17. Darryn Binder, Yamaha, + 59,748

– Oliveira, KTM, 3 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 7 Runden zurück

– Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 14 Runden zurück

– Fernández, KTM, 21 Runden zurück

– Rins, Suzuki, 22 Runden zurück

– Gardner, KTM, 24 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 102 Punkte. 2. Aleix Espargaró 98. 3. Bastianini 94. 4. Rins 69. 5. Miller 62. 6. Zarco 62. 7. Bagnaia 56. 8. Brad Binder 56. 9. Mir 56. 10. Marc Márquez 54. 11. Oliveira 43. 12. Pol Espargaró 40. 13. Viñales 33. 14. Nakagami 30. 15. Martin 28. 16. Marini 21. 17. Morbidelli 19. 18. Bezzecchi 19. 19. Alex Márquez 18. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Di Giannantonio 3. 23. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 156 Punkte. 2. Yamaha 102. 3. Aprilia 99. 4. KTM 84. 5. Suzuki 80. 6. Honda 67.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 131 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 125. 3. Monster Energy Yamaha 121. 4. Ducati Lenovo 118. 5. Red Bull KTM Factory 99. 6. Gresini Racing MotoGP 97. 7. Repsol Honda 94. 8. Pramac Racing 90. 9. LCR Honda 48. 10. Mooney VR46 Racing 40. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.