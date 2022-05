Brad Binder (KTM/8.): «Brauchen bald Verbesserungen»

Brad Binder kollidierte in der Anfangsphase mit Johann Zarco, sein Bike verlor den linken Flügel. Er schaffte trotzdem Platz 8.

Drei Fahrer streiten nach sieben MotoGP-Rennen in diesem Jahr punktegleich um den siebten WM-Rang: Pecco Bagnaia, Brad Binder und Joan Mir. Doch der Red Bull-KTM-Werkspilot muss sich hinter dem Ducati-Star als WM-Achter einreihen, weil er noch keinen Saisonsieg in der Tasche hat, nur Platz 2 in Doha im März.

«Das war hier in Le Mans ein unglaublich hartes Wochenende für uns», seufzte der 26-jährige Südafrikaner. «Am Freitag ging es im FP1 mit dem Crash schon mühselig los; danach ist mir im FP2 am Freitag mit Platz 7 ein guter Schritt nach vorne gelungen. Doch von diesem Training weg hatten wir wirklich Mühe. Es war anstrengender, als ich mir das vorgestellt habe, das ist sicher.»

«Im Rennen habe ich heute hart gekämpft, ich habe mein Bestes gegeben», versicherte der Red Bull-KTM-Werkspilot und Moto3-Weltmeister von 2016. «Ich habe schon in der zweiten Runde mein linkes Winglet verloren, als ich mit Zarco kollidiert bin. Ich musste wie der Teufel kämpfen, um trotzdem in die Top-Ten bleiben zu können. Deshalb war das Rennen heute körperlich für mich sehr anstrengend. Es ist mir wirklich schwergefallen, Fehler zu vermeiden, weil man sehr fokussiert fahren muss, wenn man mit einem Flügel so schnell sein will wie sonst mit zwei.»

Übrigens: Die Rennen wurden heute vor Ort von 110.000 Zuschauern beobachtet; an drei Tagen erschienen 225.000 Fans!

«Ja, ich muss mich bei meinem Team bedanken, denn sie haben aufopfernd geschuftet, sie haben sich extrem angestrengt, Dadurch konnten wir noch das bestmögliche Ergebnis heimbringen», bemerkte Brad, der in Brünn 2020 und in Spielberg 2021 mit der KTM RC16 gewonnen hat.

Aber der WM-Achte verlangt von KTM Verbesserungen und technische Updates. «Wir müssen bald einen Schritt nach vorne machen, wenn wir dort hinkommen wollen, wo wir sein müssen.»

MotoGP-Ergebnis, Le Mans (15. Mai):

1. Bastianini, Ducati, 27 Rdn in 41:34,613 min

2. Miller, Ducati, + 2,718 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,182

4. Quartararo, Yamaha, + 4,288

5. Zarco, Ducati, + 11,139

6. Marc Márquez, Honda, + 15,155

7. Nakagami, Honda, + 16,680

8. Brad Binder, KTM, + 18,459

9. Marini, Ducati, + 20,541

10. Viñales, Aprilia, + 21,486

11. Pol Espargaró, Honda, + 22,707

12. Bezzecchi, Ducati, + 23,408

13. Di Giannantonio, Ducati, + 26,432

14. Alex Márquez, Honda, + 28,710

15. Morbidelli, Yamaha, + 29,433

16. Dovizioso, Yamaha, + 38,149

17. Darryn Binder, Yamaha, + 59,748

– Oliveira, KTM, 3 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 7 Runden zurück

– Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 14 Runden zurück

– Fernández, KTM, 21 Runden zurück

– Rins, Suzuki, 22 Runden zurück

– Gardner, KTM, 24 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 102 Punkte. 2. Aleix Espargaró 98. 3. Bastianini 94. 4. Rins 69. 5. Miller 62. 6. Zarco 62. 7. Bagnaia 56. 8. Brad Binder 56. 9. Mir 56. 10. Marc Márquez 54. 11. Oliveira 43. 12. Pol Espargaró 40. 13. Viñales 33. 14. Nakagami 30. 15. Martin 28. 16. Marini 21. 17. Morbidelli 19. 18. Bezzecchi 19. 19. Alex Márquez 18. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Di Giannantonio 3. 23. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 156 Punkte. 2. Yamaha 102. 3. Aprilia 99. 4. KTM 84. 5. Suzuki 80. 6. Honda 67.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 131 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 125. 3. Monster Energy Yamaha 121. 4. Ducati Lenovo 118. 5. Red Bull KTM Factory 99. 6. Gresini Racing MotoGP 97. 7. Repsol Honda 94. 8. Pramac Racing 90. 9. LCR Honda 48. 10. Mooney VR46 Racing 40. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.