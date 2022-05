Alex Rins: Angsteinflößender Ausritt mit 200 km/h

Suzuki-Werksfahrer Alex Rins hatte sich in den ersten zwei Runden in eine gute Position gebracht, landete dann aber nach einem aufsehenerregenden Zwischenfall hart auf dem Asphalt des Bugatti Circuits von Le Mans.

Johann Zarco und Marco Bezzecchi machten die Motocross-Einlage vor der Dunlop-Schikane an diesem Wochenende bereits vor, Alex Rins wurde im Rennen unfreiwillig zum Nachahmer und stürzte. «Es war so angsteinflößend», gestand der 26-jährige Spanier. «Wir hatten einen großartigen Start und eine großartige erste Runde. Ich lag dann auf Platz 3 hinter Pecco und hatte keine Eile, ich war gut unterwegs. Ich kam dann hinter ihm in die erste Kurve und bremste am exakt selben Punkt wie in der Runde zuvor. Mit dem Windschatten kam ich aber in den Sog, als ich in die Bremse griff, verlor ich die Kontrolle über die Front.»

«Das was so angsteinflößend und im Kiesbett ist es schwierig zu managen», fuhr Rins fort. «Du musst in dem Moment das Motorrad kontrollieren, bei 200 km/h, und gleichzeitig sehen, wo die anderen Fahrer sind. Ich versuchte, einen Crash mit Miller zu verhindern und die Geschwindigkeit so gut wie möglich zu verringern. Als ich dann zurück auf den Asphalt kam, hatte ich ein kleines bisschen Schräglage – und verlor die Kontrolle über das Motorrad.»

Rins war nicht das einzige Sturzopfer im Rennen. Nur 17 der 24 MotoGP-Piloten kamen vor 110.003 Zuschauern ins Ziel. Am Grip-Level lag es laut Rins nicht. «Der Grip war gut», versicherte er. «Die Temperatur lag vier Grad höher als im FP4, aber der Grip-Level war recht gut.»

Hatte der Suzuki-Pilot Probleme mit dem Reifendruck? «Dafür hatte ich nicht genug Zeit», winkte er lachend ab. Denn er stürzte schon zu Beginn der dritten Runde und gab das Rennen zwei Runden später ganz auf. Mit dem zweiten Nuller in Folge wuchs sein Rückstand auf WM-Leader Quartararo auf 33 Punkte an.

«Es ist schade», seufzte Rins. «Wir haben ein wirklich gutes Wochenende gezeigt. Wir waren in allen Sessions konkurrenzfähig. Wir landeten im Qualifying auf P8 und fuhren nach dem Penalty gegen Zarco von P7 los. Wir wissen aber, wieso ich gestürzt bin. Wir versuchen jetzt, an Mugello zu denken. Das ist das nächste Rennen und wird sicherlich Ducati-Land sein. Das wird so schwierig. Wir hatten dort in der Vergangenheit aber gute Ergebnisse. Ich glaube, mit einem etwas leistungsstärkeren Motorrad können wir ein gutes Rennen zeigen.»

MotoGP-Ergebnis, Le Mans (15. Mai):

1. Bastianini, Ducati, 27 Rdn in 41:34,613 min

2. Miller, Ducati, + 2,718 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,182

4. Quartararo, Yamaha, + 4,288

5. Zarco, Ducati, + 11,139

6. Marc Márquez, Honda, + 15,155

7. Nakagami, Honda, + 16,680

8. Brad Binder, KTM, + 18,459

9. Marini, Ducati, + 20,541

10. Viñales, Aprilia, + 21,486

11. Pol Espargaró, Honda, + 22,707

12. Bezzecchi, Ducati, + 23,408

13. Di Giannantonio, Ducati, + 26,432

14. Alex Márquez, Honda, + 28,710

15. Morbidelli, Yamaha, + 29,433

16. Dovizioso, Yamaha, + 38,149

17. Darryn Binder, Yamaha, + 59,748

– Oliveira, KTM, 3 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 7 Runden zurück

– Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 14 Runden zurück

– Fernández, KTM, 21 Runden zurück

– Rins, Suzuki, 22 Runden zurück

– Gardner, KTM, 24 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 102 Punkte. 2. Aleix Espargaró 98. 3. Bastianini 94. 4. Rins 69. 5. Miller 62. 6. Zarco 62. 7. Bagnaia 56. 8. Brad Binder 56. 9. Mir 56. 10. Marc Márquez 54. 11. Oliveira 43. 12. Pol Espargaró 40. 13. Viñales 33. 14. Nakagami 30. 15. Martin 28. 16. Marini 21. 17. Morbidelli 19. 18. Bezzecchi 19. 19. Alex Márquez 18. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Di Giannantonio 3. 23. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 156 Punkte. 2. Yamaha 102. 3. Aprilia 99. 4. KTM 84. 5. Suzuki 80. 6. Honda 67.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 131 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 125. 3. Monster Energy Yamaha 121. 4. Ducati Lenovo 118. 5. Red Bull KTM Factory 99. 6. Gresini Racing MotoGP 97. 7. Repsol Honda 94. 8. Pramac Racing 90. 9. LCR Honda 48. 10. Mooney VR46 Racing 40. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.