Auf nach Mugello: Reisetipps und nützliche Infos

Erstmals seit 2019 erwartet das «Autodromo Internazionale del Mugello» am kommenden Wochenende wieder die Fanmassen für einen MotoGP-Event. Ein Reiseführer für jene, die den Italien-GP vor Ort miterleben.

Mugello – die Italiener sagen der Mugello – ist eine Region in der Toskana, gelegen in den Hügeln nord-östlich von Florenz. Die Rennstrecke liegt in einem Aussenbezirk der Gemeinde Scarperia. Um den Ort auf einer Karte ausfindig zu machen, halten Sie Ausschau nach Florenz und folgen Sie der Autobahn A1 nördlich in Richtung Bologna. Sie werden auf Barberino del Mugello treffen, danach ein Blick nach Osten (rechts) und Scarperia taucht auf, etwa 30 km von der Autobahnausfahrt entfernt. Theoretisch ist die Region einfach zu erreichen.

Flugzeug: Drei Flughäfen liegen in der Nähe – Florenz (34 km), Bologna (92 km) und Pisa (126 km).



Zug: Die italienischen Staatsbahnen Trenitalia verstärken am GP-Wochenende die Zugverbindungen von Florenz (Bahnhof Firenze Santa Maria Novella) nach Borgo San Lorenzo. Von dort fährt nur am Samstag und Sonntag ein Shuttle-Bus zum Autodromo (8 bis 12.30 Uhr und 15.30 bis 20 Uhr).



Zur Erinnerung: Den Zeitplan für das Geschehen auf der Strecke finden Sie auf SPEEDWEEK.com.

Auto: Aus dem Norden auf der Autobahn (Autostrada) A1 (mautpflichtig) bis Bologna und dann nach Florenz (wieder A1). Ausfahrt: Barberino del Mugello. Danach auf Landstrassen den Schildern «Autodromo Internazionale del Mugello» folgen.



Das ist der Grund, warum weiter oben «theoretisch» steht – die Landstrassen führen an wunderschönen Orten vorbei, sie sind aber oft eng und verwinkelt. Nehmen Sie sich Zeit, seien sie geduldig und geniessen sie die Landschaft. Achtung: Es gibt viele Radarfallen!

Motorrad: Wenn die Anreise auf zwei Rädern erfolgen soll, gibt es die Möglichkeit über den Apennin und über die Autobahn wie zuvor beschrieben anzureisen. Oder – wenn Zeit und Fähigkeiten, merke: Fähigkeiten – vorhanden sind, bieten sich die wunderschönen, aber nicht ganz einfach zu fahrenden Strassen über folgende vier Pässe an: Futa (von Bologna, auf der Strasse SP65), Giogo (Imola, SP610), Colla (Castel Bolognese oder Faenza, SS477) und Muraglione (Forli, SS67).



Es gibt viele enge Kurven und Haarnadeln. Wenn Sie bereits in Italien sind, vielleicht an der Riviera, kann diese Route eine Menge Spass bedeuten. Aber gehen Sie es ruhig an und gehen Sie kein Risiko ein – und vergessen Sie nicht die Kamera…

Hotels: Wenn das MotoGP-Rennen kurz bevorsteht, ist es so gut wie unmöglich noch Unterkünfte in den nahegelegenen Städtchen zu finden. Speziell, wenn Sie auf der Suche nach einem vernünftigen Preis sind (billig kann man gleich vergessen). Also kann Florenz die beste Option sein oder Möglichkeiten auf dem Lande, die es überall in den Toskana-Hügeln verstreut gibt.



Diesen Agrar-Tourismus gibt es in restaurierten, früheren Bauernhäusern zu finden, es wird nicht nur Bed&Breakfast (B&B) angeboten, sondern auch exzellentes einheimisches Essen (die toskanische Küche ist nicht ganz unbekannt...). Wenn Sie «agriturismo mugello» bei Google eintippen, lässt sich eine grosse Auswahl finden (leider ist das meiste nur in Italienisch).

Ticketpreise für das MotoGP-Wochenende:

3 Tage, Stehplatz («Prato»): 150 Euro

3 Tage, Tribüne: ab 220 Euro

Sonntag, Stehplatz: 90 Euro

Sonntag, Tribüne: ab 170 Euro



Interessant: Für Frauen sowie Jugendliche (14 bis 18 Jahre alt) und Kinder gibt es jeweils Ermässigungen.



Ebenfalls online erhältlich sind Tickets für den Camping-Bereich für Wohnmobile (Kostenpunkt: 100 Euro).

Nützliche Wörter auf Italienisch (im Restaurant):

bistecca alla fiorentina – Eine spezielle Art des Rindssteak, gross (und gross heisst gross) und sehr geschmackvoll.

pappardelle al cinghiale: eine Pasta-Spezialität, Sauce mit Wildschweinfleisch.

Hauptgerichte: spezzatino alla cacciatora (Wild), Hase, Hirsch, Reh. Wenn Sie Fisch bevorzugen, sind Sie in der falschen Region. Aber versuchen Sie «cacciucco alla livornese».

Die Toskana ist berühmt für die lokalen Rotweine Sangiovese und Chianti. Ein spezieller Sangiovese ist der «Morellino di Scansiano».

Während des GP-Wochenendes können die Preise hoch sein. Bedenken Sie, dass im Gegensatz zu früher Alkoholkontrollen im Strassenverkehr ziemlich üblich geworden sind. Aus diesem Grund, und für die Sicherheit aller, gehen Sie zu Fuss zum Restaurant oder bestimmen Sie einen Fahrer. Und geniessen Sie es!