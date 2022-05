Aprilia: Savadori mit neuem Spoiler am Heck der RS-GP

Aprilia schreibt in Mugello weiter Schlagzeilen: Nach der Vertragsverlängerung mit Aleix Espargaró und Maverick Viñales und der Einigung mit dem RNF-Kundenteam sorgt nun ein neuer Flügel für Gesprächsstoff.

Während im Fahrerlager die Diskussion über die Sinnhaftigkeit der aerodynamischen Auswüchse in der MotoGP-Klasse in vollem Gange ist, wartete Aprilia im FP1 am Freitagmorgen in Mugello mit einem neuen Kniff auf: Am Heck der RS-GP von Wildcard-Fahrer Lorenzo Savadori wurde ein neuer Spoiler gesichtet, der manche Beobachter sogar schon an einen kleinen Formel-1-Heckflügel erinnert.

Aleix Espargaró hatte schon am Donnerstag von ein paar «vielversprechenden» Neuheiten gesprochen und dabei unter anderem auf die Aerodynamik verwiesen. Voraussichtlich werden auch die Stammfahrer in der nächsten Session noch einen Testlauf damit absolvieren.

«Der Flügel ist ein Versuch, um den Abtrieb am Hinterrad zu erhöhen, vor allem in der ersten Phase des Bremsvorgangs bei hohen Geschwindigkeiten», schilderte Romano Albesiano am Mikrofon der italienischen Kollegen von Sky. «Je mehr Downforce, umso mehr Bremskraft bringt man auf den Boden und kann noch einmal ein bisschen etwas herausholen», so der Technical Director von Aprilia.

MotoGP-Ergebnis FP1, Mugello (27. Mai):

1. Nakagami, Honda, 1:46,662 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,408 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,408

4. Rins, Suzuki, + 0,409

5. Bastianini, Ducati, + 0,524

6. Viñales, Aprilia, + 0,529

7. Miller, Ducati, + 0,653

8. Pol Espargaró, Honda, + 0,705

9. Zarco, Ducati, + 0,705

10. Marini, Ducati, + 0,721

11. Quartararo, Yamaha, + 0,731

12. Pirro, Ducati, + 0,770

13. Alex Márquez, Honda, + 0,900

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,922

15. Mir, Suzuki, + 0,996

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,065

17. Brad Binder, KTM, + 1,084

18. Oliverira, KTM, + 1,158

19. Marc Márquez, Honda, + 1,213

20. Martin, Ducati, + 1,241

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,416

22. Savadori, Aprilia, + 1,591

23. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,248

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,249

26. Remy Gardner, KTM, + 2,298