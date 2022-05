Offiziell: Aprilia verlängert mit Espargaró & Viñales 26.05.2022 - 13:47 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Aleix Espargaró und Maverick Viñales

Aprilia beraumte in Mugello am Donnerstag um 13.30 Uhr eine außergewöhnliche Pressekonferenz an und bestätigte die bereits bestehende Fahrerpaarung für die MotoGP-Saisons 2023 und 2024.