Enea Bastianini (Ducati/6.): Heiß wie nie in Mugello

Enea Bastianini war mit seinem Freitag beim «Gran Premio d’Italia Oakley» in Mugello zufrieden. Kurios: Als Sechster ist der Gresini-Star nach FP2 nur der fünfbeste Ducati-Pilot.

«Ich bin zufrieden, es ist ziemlich gut gelaufen. Mein Gefühl und mein Rhythmus waren von Anfang an gut. Wir haben keine großen Veränderungen vorgenommen», berichtete Enea Bastianini nach dem ersten Trainingstag bei seinem Heim-GP in Mugello. «Es war heute richtig heiß. Solche Temperaturen hat man hier noch nie gesehen. Mit den Reifen hatten wir etwas mehr Mühe, aber wir waren am Ende gut unterwegs. Auch am Nachmittag war meine Pace gut.»

Übrigens: Im FP2 lagen die Asphalttemperaturen über 50 Grad. Die Luft war bei mehr als 30 Grad drückend heiß.

Als fünftbester Ducat-Pilot liegt der dreifache Saisonsieger nach FP2 auf dem sechsten Rang. Sein Rückstand auf Aprilia-Ass Aleix Espargaró beträgt eine halbe Sekunde. «Es war schade, dass ich auf Zeitenjagd nicht alles richtig getroffen habe, aber wir sind vorläufig im Q2. Morgen Vormittag wird die Strecke aber mit Sicherheit viel besser sein», blickte die «Bestia» auf den Kampf um den direkten Q2-Einzug voraus. Allerdings sind am Samstag Gewitter nicht auszuschließen.

Der Gresini-Ducati-Pilot weiß auf jeden Fall, woran er noch arbeiten muss, wenn es am Sonntag mit dem ersten Mugello-Podium seiner Karriere klappen soll: «Wir waren schnell, aber im dritten Sektor fehlt uns etwas. In den zwei Arrabbiata-Kurven habe ich Mühe, mit hohem Tempo einzulenken. Ich brauche etwas mehr Vertrauen in die Front. Das ist das Einzige, was wir verbessern müssen. Wir müssen nicht so sehr am Motorrad arbeiten, mehr an der Elektronik und meinem Gefühl.»

MotoGP, Mugello, kombinierte Zeiten nach FP2 (27. Mai):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:45,891 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,049 sec

3. Miller, Ducati, + 0,422

4. Zarco, Ducati, + 0,458

5. Marini, Ducati, + 0,471

6. Bastianini, Ducati, + 0,504

7. Brad Binder, KTM, + 0,548

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,582

9. Quartararo, Yamaha, + 0,628

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,727

11. Martin, Ducati, + 0,738

12. Marc Márquez, Honda, + 0,767

13. Nakagami, Honda, + 0,711

14. Rins, Suzuki, + 0,772

15. Oliveira, KTM, + 0,927

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,024

17. Viñales, Aprilia, + 1,162

18. Alex Márquez, Honda, + 1,260

19. Mir, Suzuki, + 1,378

20. Pirro, Ducati, + 1,541

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,577

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,692

23. Gardner, KTM, + 1,793

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,796

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,107

26. Savadori, Aprilia, + 2,197

MotoGP, Mugello, FP1:

1. Nakagami, Honda, 1:46,662 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,408 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,408

4. Rins, Suzuki, + 0,409

5. Bastianini, Ducati, + 0,524

6. Viñales, Aprilia, + 0,529

7. Miller, Ducati, + 0,653

8. Pol Espargaró, Honda, + 0,705

9. Zarco, Ducati, + 0,705

10. Marini, Ducati, + 0,721

11. Quartararo, Yamaha, + 0,731

12. Pirro, Ducati, + 0,770

13. Alex Márquez, Honda, + 0,900

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,922

15. Mir, Suzuki, + 0,996

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,065

17. Brad Binder, KTM, + 1,084

18. Oliverira, KTM, + 1,158

19. Marc Márquez, Honda, + 1,213

20. Martin, Ducati, + 1,241

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,416

22. Savadori, Aprilia, + 1,591

23. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,248

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,249

26. Remy Gardner, KTM, + 2,298