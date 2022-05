Aleix Espargaró (Aprilia/1.): «Das macht mich happy»

Aleix Espargaró hielt die Ducati-Meute in Schach

Aprilia-Werkspilot Aleix Espargaró versalzte der Ducati-Truppe am ersten Trainingstag in Mugello die Suppe.

Bestzeit am Freitag für Aprilia Racing und Aleix Espargaró nach zwei turbulenten und aufregenden Tagen mit der Vertragserneuerung für den Spanier und seinen Teamkollegen Maverick Viñales sowie mit der Bekanntgabe am Samstagvormittag, dass Aprilia 2023 und 2024 erstmals ein MotoGP-Kundenteams beliefern wird, nämlich die WithU-RNF-Mannschaft von Razlan Razali.

Aleix stahl mit der erstaunlichen Aprilia RS-GP 22 auf dem Autodromo Internazionale del Mugello auch der favorisierten Ducati-Mannschaft die Show. «Ich war schon von gestern an sehr fokussiert auf diesen ersten Trainingstag, denn es stand ein wichtiges Wochenende vor uns. Wir kommen den Top-Motorrädern immer näher», stellte der aktuelle WM-Zweite fest. «Und wir wissen alle, Mugello ist eine Ducati-Rennstrecke. Aber sie müssen einsehen, dass sie im Augenblick nicht das einzige italienische Fabrikat an der Spitze sind. Ich bin ganz darauf konzentriert, hier eine gute Show zu bieten und beim Aprilia-Heim-GP ein ordentliches Ergebnis zu erzielen.»

Aleix Espargaró liegt nach dem FP2 beim Italien-GP 0,049 Sekunden vor dem favorisierten Ducati-Star Pecco Bagnaia. «Ich habe im zweiten Training zuerst mit dem Medium-Hinterreifen und dann mit dem Soft-Compound starke Zeiten erreicht», seufzte Aleix. «Ich bin gleich in der ersten fliegenden Runde eine Superzeit gefahren. Das macht mich sehr glücklich.»

Was sagte Aleix Espargaró zur Neuigkeit vom RNF-Kundenteam? «Ich bin froh, dass diese Partnerschaft zustande gekommen ist. Mein Leben wird sich zwar dadurch nicht ändern… Trotzdem freut mich dieser Deal für Aprilia. Ich fühle mich als der Vater dieses RS-GP-Motorrads. Also werde ich im nächsten Jahr drei meiner Geschöpfe auf der Strecke sehen. Das ist sehr schön. Das ist eine unglaubliche Nachricht. Besonders wenn wir drei Jahre zurückdenken: Damals wollte kein Mensch eine Aprilia fahren. Inzwischen gehört die RS-GP zu den besten Motorrädern auf dem Grid. Ein zweites Team wird die Aprilia in der nächsten Saison einsetzen. Ich freue mich für Razlan. Ich werde ihn heute noch beglückwünschen und ihn als Mitglied der Familie begrüßen.»

MotoGP, Mugello, kombinierte Zeiten nach FP2 (27. Mai):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:45,891 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,049 sec

3. Miller, Ducati, + 0,422

4. Zarco, Ducati, + 0,458

5. Marini, Ducati, + 0,471

6. Bastianini, Ducati, + 0,504

7. Brad Binder, KTM, + 0,548

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,582

9. Quartararo, Yamaha, + 0,628

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,727

11. Martin, Ducati, + 0,738

12. Marc Márquez, Honda, + 0,767

13. Nakagami, Honda, + 0,711

14. Rins, Suzuki, + 0,772

15. Oliveira, KTM, + 0,927

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,024

17. Viñales, Aprilia, + 1,162

18. Alex Márquez, Honda, + 1,260

19. Mir, Suzuki, + 1,378

20. Pirro, Ducati, + 1,541

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,577

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,692

23. Gardner, KTM, + 1,793

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,796

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,107

26. Savadori, Aprilia, + 2,197

MotoGP, Mugello, FP2:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:45,891 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,049 sec

3. Miller, Ducati, + 0,422

4. Zarco, Ducati, + 0,458

5. Marini, Ducati, + 0,471

6. Bastianini, Ducati, + 0,504

7. Brad Binder, KTM, + 0,548

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,582

9. Quartararo, Yamaha, + 0,628

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,727

11. Martin, Ducati, + 0,738

12. Marc Márquez, Honda, + 0,767

13. Rins, Suzuki, + 0,772

14. Oliveira, KTM, + 0,927

15. Nakagami, + 0,961

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,024

17. Viñales, Aprilia, + 1,162

18. Alex Márquez, Honda, + 1,260

19. Mir, Suzuki, + 1,378

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,577

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,692

22. Gardner, KTM, + 1,793

23. Darryn Binder, Yamaha, + 1,796

24. Pirro, Ducati, + 1,835

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,107

26. Savadori, Aprilia, + 2,197

MotoGP-Ergebnis FP1, Mugello (27. Mai):

1. Nakagami, Honda, 1:46,662 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,408 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,408

4. Rins, Suzuki, + 0,409

5. Bastianini, Ducati, + 0,524

6. Viñales, Aprilia, + 0,529

7. Miller, Ducati, + 0,653

8. Pol Espargaró, Honda, + 0,705

9. Zarco, Ducati, + 0,705

10. Marini, Ducati, + 0,721

11. Quartararo, Yamaha, + 0,731

12. Pirro, Ducati, + 0,770

13. Alex Márquez, Honda, + 0,900

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,922

15. Mir, Suzuki, + 0,996

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,065

17. Brad Binder, KTM, + 1,084

18. Oliverira, KTM, + 1,158

19. Marc Márquez, Honda, + 1,213

20. Martin, Ducati, + 1,241

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,416

22. Savadori, Aprilia, + 1,591

23. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,248

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,249

26. Remy Gardner, KTM, + 2,298