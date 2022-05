Jack Miller (Ducati/3.): «Will um die Pole fighten»

Ducati-Werkspilot Jack Miller rechnet sich nach Platz 3 am Freitag für das Mugello-Weekend einiges aus. Auch der Regen würde ihn nicht stören.

Jack Miller kann sich zwar ausmalen, dass ihm Enea Bastianini für 2023 den Platz im Ducati-Lenovo-Werksteam wegschnappen wird, aber den Kopf lässt der kampfstarke Australier trotzdem nicht hängen. Am Freitag sicherte sich JackAss in Mugello den dritten Platz, nur 0,422 sec hinter Spitzenreiter Aleix Espargaró auf der Werks-Aprilia, der der Ducati-Truppe den ersten Tag mit seiner Bestzeit gründlich verdarb.

«Das war ein positiver erster Tag», stellte Miller gelassen fest. «Doch am Nachmittag hatte ich etwas Mühe mit den gebrauchten Medium-Reifen. Diese neuen Medium müssen wir offenbar vorgeheizt benutzen, also ‘pre heated’. Doch wir haben sie nicht zum Arbeiten gebracht, ich bin deshalb etwas nervös geworden. Doch mit dem neuen Soft-Compound hinten hat sofort alles einwandfrei geklappt, die Empfindung kehrte sofort zurück. Ich habe mich dann stark verbessert, aber das ist auch den meisten Kollegen gelungen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Mugello © Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Mugello © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Rins Zurück Weiter

«Die Pace ist vorhanden, der Speed ist vorhanden. Morgen in der Früh im FP3 werden wir uns anstrengen, um in den Top-Ten zu bleiben und direkt ins Q2 zu kommen», berichtete Miller. «Und dann möchte ich natürlich um die Pole-Position fighten.»

Regenspezialist Miller hat natürlich auch keine Scheu vor dem Regen, mit dem am Samstag und Sonntag in der Toskana gerechnet werden muss. «Niemals. Wenn es regnet, dann regnet es. Wir können in der MotoGP viele Aspekte kontrollieren. Aber das Wetter gehört nicht dazu. Was immer passieren wird, wird passieren. Wir müssen uns dann bestmöglich an das Wetter anpassen.»

Miller bezeichnet die Mugello-Piste als anspruchsvoll. «Diese Strecke ruft bei den Piloten Begeisterung hervor. Turn 1 ist aufregend, aber gleichzeitig vermittelt sie Spaß. In der früh in der ersten Runde habe ich dieselben Bremspunkte gewählt wie im Vorjahr. Aber ich habe gleich gesehen, dass ich mit dieser Methode hier nicht mehr schnell genug bin. ich bin dann in der ersten fliegenden Runde gleich ins Kiesbett gedonnert, das war nicht ideal. Aber Mugello ist eine erstaunliche Piste, das Fahren hier macht Freude. Es gibt einige wirklich flüssige Kurven, auch bergab.»

MotoGP, Mugello, kombinierte Zeiten nach FP2 (27. Mai):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:45,891 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,049 sec

3. Miller, Ducati, + 0,422

4. Zarco, Ducati, + 0,458

5. Marini, Ducati, + 0,471

6. Bastianini, Ducati, + 0,504

7. Brad Binder, KTM, + 0,548

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,582

9. Quartararo, Yamaha, + 0,628

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,727

11. Martin, Ducati, + 0,738

12. Marc Márquez, Honda, + 0,767

13. Nakagami, Honda, + 0,711

14. Rins, Suzuki, + 0,772

15. Oliveira, KTM, + 0,927

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,024

17. Viñales, Aprilia, + 1,162

18. Alex Márquez, Honda, + 1,260

19. Mir, Suzuki, + 1,378

20. Pirro, Ducati, + 1,541

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,577

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,692

23. Gardner, KTM, + 1,793

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,796

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,107

26. Savadori, Aprilia, + 2,197

MotoGP, Mugello, FP2:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:45,891 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,049 sec

3. Miller, Ducati, + 0,422

4. Zarco, Ducati, + 0,458

5. Marini, Ducati, + 0,471

6. Bastianini, Ducati, + 0,504

7. Brad Binder, KTM, + 0,548

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,582

9. Quartararo, Yamaha, + 0,628

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,727

11. Martin, Ducati, + 0,738

12. Marc Márquez, Honda, + 0,767

13. Rins, Suzuki, + 0,772

14. Oliveira, KTM, + 0,927

15. Nakagami, + 0,961

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,024

17. Viñales, Aprilia, + 1,162

18. Alex Márquez, Honda, + 1,260

19. Mir, Suzuki, + 1,378

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,577

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,692

22. Gardner, KTM, + 1,793

23. Darryn Binder, Yamaha, + 1,796

24. Pirro, Ducati, + 1,835

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,107

26. Savadori, Aprilia, + 2,197

MotoGP-Ergebnis FP1, Mugello (27. Mai):

1. Nakagami, Honda, 1:46,662 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,408 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,408

4. Rins, Suzuki, + 0,409

5. Bastianini, Ducati, + 0,524

6. Viñales, Aprilia, + 0,529

7. Miller, Ducati, + 0,653

8. Pol Espargaró, Honda, + 0,705

9. Zarco, Ducati, + 0,705

10. Marini, Ducati, + 0,721

11. Quartararo, Yamaha, + 0,731

12. Pirro, Ducati, + 0,770

13. Alex Márquez, Honda, + 0,900

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,922

15. Mir, Suzuki, + 0,996

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,065

17. Brad Binder, KTM, + 1,084

18. Oliverira, KTM, + 1,158

19. Marc Márquez, Honda, + 1,213

20. Martin, Ducati, + 1,241

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,416

22. Savadori, Aprilia, + 1,591

23. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,248

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,249

26. Remy Gardner, KTM, + 2,298