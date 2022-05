Marc Márquez wird operiert – Stefan Bradl in Montmeló

Nach den enttäuschenden Leistungen von Marc Márquez hat sich Honda entschlossen, einer neuerlichen Operation des Superstars zuzustimmen. Stefan Bradl ersetzt Marc beim Catalunya-GP.

Die Honda Racing Corporation bestätigte am Samstagnachmittag nach dem MotoGP-Qualifying auf dem Autodromo Internazionale del Mugello die Ankündigung von SPEEDWEEK.com, dass sich Marc Márquez nach dem Mugello GP eine weitere Operation im Bereich der rechten Schulter und des Oberarms unterziehen wird und deshalb bei den drei weiteren MotoGP-Rennen im Juni in Catalunya, auf dem Sachsenring und in Assen und darüber hinaus ausfallen wird.

Honda-Testfahrer Stefan Bradl wird den sechsfachen MotoGP-Weltmeister auf jeden Fall beim Grand Prix von Katalonien (3. bis 5. Juni) ersetzen. Es wird der dritte GP-Einsatz des Bayern in diesem Jahr sein – nach Termas de Río Hondo (statt Marquez bei Repsol-Honda) und Jerez, wo er mit einer Wildcard des HRC Test Teams antrat und im Rennen zweimal stürzte.

Marc Márquez, heute in Mugello im FP3 nur an 21. Stelle und im Qualifying-2 bereits in der ersten Runde gestürzt, sein Motorrad fing dabei Feuer, wurde bereits in der ersten Dezember-Woche 2020 im «Hospital Ruber Internacional» von Madrid von einem anderen Ärzteteam behandeln und operiert als zuvor in der Clinica Dexeus von Dr. Xavier Mir in Barcelona. Es war damals die dritte Oberarm-Operation innerhalb von viereinhalb Monaten nach dem verhängnisvollen Jerez-Crash vom 19. Juli 2020. Dieser Eingriff dauerte mehr als acht Stunden.

Die jetzt bestätigte vierte Oberarm-Operation wird 18 Monate später nicht mehr in Madrid von den Ärzten Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, Juan de Miguel, Aitor Ibarzabal und Andrea García Villanueva durchgeführt werden, sondern von den Spezialisten in der berühmtem Mayo Clinic in Rochester/Minnesota in Amerika. «Man hat mir gesagt, die Ärzte sind für meine Verletzung die besten der Welt», stellte der Spanier fest. «Nach der Beratung mit meinem spanischen Medical Team mit Dr. Samuel Antuña und Dr. Angel Cotorro, haben wir uns zu dieser Operation in Amerika entschlossen.»

«Ich habe gestern nach dem FP1 hier in Mugello um 12 Uhr den Anruf der Ärzte aus den USA bekommen. Sie haben gesagt: 'Wir haben alles noch einmal genau untersucht, bitte komm' her. Wir bringen deine Beschwerden in Ordnung, die Rotation in deiner Schulter ist zu groß.' Ich habe ja schon im Oktober vorgeschlagen, wieder eine Operation zu machen, als ich wegen der Diplopie sowieso außer Gefecht war. Aber die Ärzte haben mir damals abgeraten, weil der Knochen noch zu weich war. Jetzt, 18 Monate nach der letzten Operation, ist der Knochen gut verheilt.»

Márqiez: «Ich habe mich schon nach dem Jerez-GP mit den Ärzten in Amerika unterhalten. Einer von ihnen kam im Oktober schon nach Europa, um mich zu untersuchen. Da ich momentan nicht so fahren kann, wie ich mir das vorstelle, mache ich diese Operation und die Pause jetzt nach dem Mugello-GP. Das ist zwar kein idealer Zeitpunkt. Aber ich fühle mich nicht wohl auf dem Motorrad. Ich kann nicht so fahren, wie ich aus das der Vergangenheit gewöhnt bin. Ich kann nicht die übliche Position auf dem Motorrad einnehmen, und ich belaste die gesunde linke Schulter zu stark. Das kann alles zu weiteren Verletzungen führen. Ich habe zwar im Vorjahr drei Rennen gewonnen. Deshalb hat Honda eingewilligt, dass wir die Saison jetzt unterbrechen. Die Genesungszeit wird lange dauern. Ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, wann ich auf die Rennstrecke zurückkommen kann.»

Ergebnisse MotoGP Mugello Q2:

1. Di Giannantonio, Ducati, 1:46,156 min

2. Bezzecchi, Ducati, +0,088 sec

3. Marini, Ducati, +0,171

4. Zarco, Ducati, +0,227

5. Bagnaia, Ducati, +0,315

6. Quartararo, Yamaha, +0,350

7. A. Espargaró, Aprilia, +0,351

8. Nakagami, Honda, +0,405

9. P. Espargaró, Honda, +0,511

10. Bastianini, Ducati, +0,523

11. Martin*, Ducati, +1,067

12. M. Márquez, Honda, +1,312



Die weitere Startaufstellung:

12. Miller, Ducati, 1:47,621 min

13. Pirro, Ducati, 1:48,209

14. Martin*, Ducati

15. Oliveira, KTM, 1:48,231

16. B. Binder, KTM, 1:48,255

17. Mir, Suzuki, 1:48,732

18. A. Márquez, Honda, 1:48,846

19. Gardner, KTM, 1:48,907

20. D. Binder, Yamaha, 1:49,471

21. Rins, Suzuki, 1:50,266

22. Savadori, Aprilia, 1:50,270

23. Morbidelli, Yamaha, 1:55,369

24. Viñales, Aprilia, 1:56,479

25. Fernández, KTM, 1:57,106

26. Dovizioso, Yamaha, 1:57,671



*= Grid-Penalty (3 Plätze nach hinten)