Brad Binder (KTM/16.): «Sind besser als das Ergebnis»

Red Bull-KTM-Ass Brad Binder landete im MotoGP-Qualifying von Mugello am Samstag mit der RC16 nur in Reihe 6, erklärt aber, warum er noch nicht aufgibt.

Nur die Startplätze 15 und 16 ergab das MotoGP-Qualifying am Samstag in Mugello für die Red Bull-KTM-Fahrer Miguel Oliveira und Brad Binder. Auf der immer wieder leicht feuchten Piste wurde schon das Q1 in der Toskana zu einem reinen Pokerspiel. In dieser Lotterie hatten zur Mitte der Distanz die KTM-Asse Binder und Oliveira sogar die Nase vorne, als sie früh auf Slicks setzten. Als die Konkurrenz jedoch nachzog, blieb den KTM-Fahrer auf der Strecke.

«Es war komisch, es hat in einigen Sektionen geregnet. Es war so schwierig, der Sache zu vertrauen. Man konnte die Verhältnisse nicht einschätzen. Ich habe einen Gamble gemacht, bin früh in die Box gekommen und habe früh auf den Slick gesetzt. Die erste Runde mit Slicks war auch noch etwas kritisch.»

Binder und Oliveira waren dann aber vorne. «Nachher begann es zu regnen, ich dachte, so das war's, ich bin durch, es hat gereicht. Ich bin danach noch auf der Piste geblieben für alle Fälle und langsam weiter gefahren. Dann wurde es aber plötzlich wieder trockener, bei den weiteren Versuchen hat es dann nicht mehr gereicht. Ich hatte auch nicht mehr das Vertrauen, in der Arrabbiata war es anscheinend auch trocken.»

«Man streckt den Fuß in einer Runde runter – mal ist es nass, dann wieder trocken. Die Piste sieht aber von der Feuchtigkeit her schlimmer aus als sie war. Wenn ich das früher realisiert hätte, wäre es besser gelaufen.»

Zum Samstag sagte der Südafrikaner: «Das FP3 war nicht gut heute Vormittag. Ich hatte im zweiten und dritten Versuch Probleme. Es gab auch Flaggen. FP4 fühlte sich gut an, die Jungs haben kleine Änderungen am Motorrad gemacht. Ich will diese Sachen im Warm-up versuchen.»

Der aktuelle WM-Achte Brad Binder versichert: «Es ist eigentlich viel besser, als es aussieht. Ich denke, ich kann es noch viel besser als in Le Mans. Ich hoffe, dass ich in der ersten Runde nach vorne komme und dann das Beste draus mache.»

Ergebnisse MotoGP Mugello Q2:

1. Di Giannantonio, Ducati, 1:46,156 min

2. Bezzecchi, Ducati, +0,088 sec

3. Marini, Ducati, +0,171

4. Zarco, Ducati, +0,227

5. Bagnaia, Ducati, +0,315

6. Quartararo, Yamaha, +0,350

7. A. Espargaró, Aprilia, +0,351

8. Nakagami, Honda, +0,405

9. P. Espargaró, Honda, +0,511

10. Bastianini, Ducati, +0,523

11. Martin*, Ducati, +1,067

12. M. Márquez, Honda, +1,312



Die weitere Startaufstellung:

12. Miller, Ducati, 1:47,621 min

13. Pirro, Ducati, 1:48,209

14. Martin*, Ducati

15. Oliveira, KTM, 1:48,231

16. B. Binder, KTM, 1:48,255

17. Mir, Suzuki, 1:48,732

18. A. Márquez, Honda, 1:48,846

19. Gardner, KTM, 1:48,907

20. D. Binder, Yamaha, 1:49,471

21. Rins, Suzuki, 1:50,266

22. Savadori, Aprilia, 1:50,270

23. Morbidelli, Yamaha, 1:55,369

24. Viñales, Aprilia, 1:56,479

25. Fernández, KTM, 1:57,106

26. Dovizioso, Yamaha, 1:57,671



*= Grid-Penalty (3 Plätze nach hinten)