Pecco Bagnaia: Hilft Training auf der Rossi-Ranch?

Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia kommt mit dem Mugello-Sieg im Rücken nach Barcelona, wo er in der MotoGP-WM aber noch keine großen Erfolgserlebnisse vorzuweisen hat.

Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist kein besonders gutes Pflaster für Francesco «Pecco» Bagnaia, wo ihm bisher in keiner WM-Klasse ein Top-5-Ergebnis gelang. Seine Bestleistung ist ein sechster Platz im Jahr 2020. Trotzdem beteuert der 25-jährige Italiener: «Catalunya zählt zu meinen Lieblings-Grand-Prix. Ich mag die Strecke und die Fans rund um die Strecke. In meinen zehn WM-Jahren schaffte ich hier nie ein gutes Ergebnis. Mein letztes Podium war 2012 in der Spanischen Meisterschaft. Diese Situation müssen wir ein bisschen ändern», schmunzelte er.

«Es wird wichtig, dass wir wieder so arbeiten wie an den vergangenen Wochenenden», fuhr der Mugello-Sieger fest. «Im Vorjahr war mein Wochenende gut, aber im Qualifying und im Rennen hatte ich mehr Mühe. Ich glaube, dass unser Potenzial in diesem Jahr höher ist, die neue Verkleidung kann mir zudem im letzten Sektor helfen, wo ich am meisten verlor. Am Freitagnachmittag kann ich aber mehr sagen.»

Zu den erfahrungsgemäß schlechten Grip-Verhältnissen in Montmeló sagte Pecco: «Wir wissen schon, dass es hier so ist, als würde man ein Flattrack-Rennen fahren. Es wird sehr wichtig, dass wir unsere Grip-Situation mit dem Set-up verbessern. Der Drop ist vor allem auf der rechten Flanke heftig, der Reifenverschleiß ist hoch. Es wird wichtig, im Rennen clever zu sein. Einfach wird es nicht, weil wir normalweise bei niedrigem Grip mein Set-up ein bisschen verändern müssen. Vor uns liegt viel Arbeit, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir konkurrenzfähig sein werden.»

Als VR46-Schützling trainiert Bagnaia fiel Flattrack auf Rossis Motor Ranch in Tavullia. Kann das ein Vorteil sein? «Ich hoffe es», lachte der Moto2-Weltmeister von 2018. «Ich glaube aber nicht, dass die Ranch ausreicht. Sicherlich kann es mir bei der Gaskontrolle helfen. Wir sind hier aber an der Spitze unseres Sports, daher wissen alle Fahrer, was sie zu tun haben.»

Mit seinem zweiten Saisonsieg rückte der Vizeweltmeister auf den vierten WM-Rang vor und meldete sich im WM-Kampf zu Wort, auch wenn er nach acht von 20 Grand Prix 41 Punkte zurückliegt. Zählt er neben Fabio Quartararo, Aleix Espargaró und Enea Bastianini zu den Favoriten? «Ich habe nach Mugello gesagt, dass ich glaube, dass wir die Titelanwärter sein können. Es stehen aber noch viele Rennen aus», gab Pecco zu bedenken.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (29. Mai):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 41:18,923 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +0,635 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +1,983

4. Johann Zarco, Ducati, +2,590

5. Marco Bezzecchi, Ducati, +3,067

6. Luca Marini, Ducati, +3,875

7. Brad Binder, KTM, +4,067

8. Takaaki Nakagami, Honda, +10,944

9. Miguel Oliveira, KTM, +11,256

10. Marc Márquez, Honda, +11,800

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +12,916

12. Maverick Vinales, Aprilia, +12,917

13. Jorge Martin, Ducati, +17,240

14. Alex Márquez, Honda, +17,568

15. Jack Miller, Ducati, +17,687

16. Darryn Binder, Yamaha, +20,265

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +20,296

18. Michele Pirro, Ducati, +21,305

19. Remy Gardner, KTM, +30,548

20. Andrea Dovizioso, Yamaha, +31,011

21. Raúl Fernández, KTM, +42,723

22. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Enea Bastianini, Ducati, 10 Runden zurück

– Alex Rins, Suzuki, 16 Runden zurück

– Joan Mir, Suzuki, 16 Runden zurück

– Pol Espargaró, Honda, 19 Runden zurück

Fahrer-WM-Stand nach 8 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 122 Punkte. 2. Aleix Espargaró 114. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 81. 5. Zarco 75. 6. Rins 69. 7. Brad Binder 65. 8. Miller 63. 9. Marc Márquez 60. 10. Mir 56. 11. Oliveira 50. 12. Pol Espargaró 40. 13. Nakagami 38. 14. Viñales 37. 15. Martin 31. 16. Marini 31. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 20. 19. Morbidelli 19. 20. Di Giannantonio 8. 21. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 23. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 181 Punkte. 2. Yamaha 122. 3. Aprilia 115. 4. KTM 93. 5. Suzuki 80. 6. Honda 75.

Team-WM:

1. Aprilia Racing, 151 Punkte. 2. Ducati Lenovo 144. 3. Monster Energy Yamaha 141. 4. Suzuki Ecstar 125. 5. Red Bull KTM Factory 115. 6. Prima Pramac Racing 106. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 61. 10. LCR Honda 58. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.