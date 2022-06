Pecco Bagnaia (Ducati): «Sind für alles gewappnet» 01.06.2022 - 12:15 Von Tim Althof

© Gold & Goose Pecco Bagnaia war in Mugello nicht aufzuhalten

Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia kommt mit einer Portion Selbstvertrauen zum MotoGP-Wochenende in Katalonien. Nach dem Triumph beim heimischen GP in Mugello, möchte er in Spanien daran anknüpfen.