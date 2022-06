Marc Márquez: Operation erfolgreich verlaufen

Der sechsfache Weltmeister Marc Márquez ist in der Mayo Clinic in Amerika erfolgreich operiert worden. Der Eingriff dauerte drei Stunden und wurde von Dr. Sanchez Sotelo durchgeführt.

Marc Márquez ist nach dem Mugello-GP in die USA geflogen und hat sich in der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, am rechten Oberarm zum vierten Mal operieren lassen. Das Medical Team hat den Eingriff jetzt als erfolgreich bezeichnet. Die Erholung und die Rehabilitation können demnächst beginnen.

Drei Stunden lang wurde der Honda-Star von Dr. Joaquin Sanchez Sotelo und seinem Team operiert, es wurde eine «humeral osteotomy» durchgeführt. Dr Sanchez Sotelo erklärte, es sei zu keinen Komplikationen gekommen. Marc Márquez muss aber zur Beobachtung noch in der Mayo Clinic bleiben.

Marc Márquez wird also in den nächsten Tagen noch in den USA bleiben. Dann wird die weitere Behandlung samt Reha in Spanien durchgeführt.

Der 29-jährige Spanier wurde von seinem langjährigen Physiotherapeuten und Vertrauten Carlos Garcia nach Rochester begleitet und teilte am Mittwochabend noch seine letzte Trainingseinheit vor dem Eingriff mit seinen Instagram-Followern: Marc lief in 29:06 min 7,31 km.

Alex Márquez sagte am Donnerstag in Montmeló: «Marc ist in guten Händen. Er braucht jetzt seine Zeit, bis er wieder auf dem Motorrad sitzt, aber er wird dann bei 100 Prozent sein.»

Dr. Sanchez Sotelo, Chair of the Division of Shoulder and Elbow Surgery, Mayo Clinic: «Wir haben heute die Gelegenheit gehabt, den rechten Oberarm von Marc Márquez zu operieren. Diese Prozedur hat drei Stunden gedauert. Trotz der Komplexizität des Eingriffs kann das Ergebnis als zufriedenstellend bezeichnet werden. Wir haben zwei Schrauben der bisherigen Platte entfernt, die von Dr. Samuel Antuña im Dezember 2020 eingesetzt wurden. Danach wurde die Schulter durch eine 'rotational humeral osteotomy' stabilisiert. So eine Prozedur beinhaltet eine Bearbeitung des Oberarmknochens, damit der Oberarm wieder besser in der Längsachse rotiert. Die externe Rotation soll jetzt wieder bei 30 Grad liegen. Dazu wurde der Oberarmknochen in einer neuen Position mit einer neuen Platte und mehreren Schrauben stabilisiert.»

Übrigens: Als Osteotomie wird ein «Knochenschnitt» bezeichnet, das ist eine gezielte operative Durchtrennung eines Knochens mit anschließender Korrektur.

«Die Operation ist ohne Zwischenfälle verlaufen», ergänzte Dr. Sanchez Sotelo. «Wir möchten Mr. Márquez eine rasche Genesung und ein erfolgreiches Comeback für seine professionelle Karriere wünschen.»