Alberto Puig: «Marc wollte den GP unbedingt fahren»

Am Samstag gaben Honda und Marc Márquez im Rahmen des Italien-GP in Mugello bekannt, dass der Spanier eine Pause einlegen wir, um sich ein weiteres Mal operieren zu lassen. Alberto Puig sprach im Nachhinein darüber.

Der achtfache Motorrad-Weltmeister Marc Márquez konnte in der MotoGP-Saison 2022 noch keinen Podestplatz erringen. Der Repsol Honda-Fahrer ist körperlich noch immer nicht fit, deshalb entschied sich der Spanier dazu, eine weitere Operation an seinem rechten Oberarm durchführen zu lassen. Noch in dieser Woche fliegt er dazu in die USA, seine weitere Saison ist damit zunächst auf unbestimmte Zeit unterbrochen.

Das sagt Teamchef Alberto Puig dazu: «Wir haben die Möglichkeit einer weiteren Operation seit einer Weile verfolgt, am letzten Wochenende haben wir endlich von den Ärzten grünes Licht erhalten. Wir haben uns dazu entschieden, diesen Weg zu gehen, sodass Marc eine Pause einlegt und für den Eingriff in die USA reisen kann.»

Wie geht Honda und HRC nun die MotoGP-Zukunft an? «Das ist wirklich nicht sehr einfach zu sagen, denn die letzten drei Jahre waren sehr schwierig», betonte Puig. «Ich sage immer: Das Leben ist nicht, wie du es gerne hättest, es ist, wie es ist. Unsere Situation ist nun genau so, dennoch müssen wir weiter machen, wir müssen verstehen, wie wir die RC213V verbessern können, während Marc nicht da ist. Unser Testfahrer Stefan Bradl wird übernehmen.»

«Die Entwicklung unseres neuen Bikes kann dadurch beeinflusst werden. Unser Ziel und unser Ansporn ist es, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, dabei möglichst viele Informationen zu sammeln», stellte der Spanier klar und fügte hinzu: «Wir haben unseren Testfahrer und drei andere Fahrer, die uns eine Menge Daten bringen. Klar, ein Fahrer wie Marc fehlt unseren Ingenieuren in dieser Zeit sehr. Es ist jedoch keine Entschuldigung, und wir werden unser Bestes geben.»

Wie lange wird die Regeneration von Marc in Anspruch nehmen? «Die Priorität liegt auf der Operation von Marc. Es muss zunächst alles nach Plan verlaufen. Das Team macht natürlich weiter, denn wir haben einen Test in Barcelona, nach dem nächsten Rennen. Wenn der Arzt den Eingriff abgeschlossen hat, werden wir mehr oder weniger einen Zeitplan erfahren. Wir werden sehen, wann wir mit einer Rückkehr von Marc rechnen können», so der Honda-Teamchef.

«Es ist sehr beeindruckend, was Marc während des Wochenendes getan hat. Die einfachere Wahl wäre gewesen, nicht zu starten. Wenn du weißt, dass du am Donnerstag operiert wirst, bist du mit der Befürchtung unterwegs, dass am Sonntag etwas passieren kann. Es wäre ein Desaster, denn du gehst Risiken ein, dass du dich noch schlimmer verletzt, somit wäre alles verzögert worden», sagte der ehemalige GP-Fahrer. «Marc weiß genau, was er tut, er liebt Rennsport, er wollte diesen GP unbedingt fahren. Er hat das Rennen sicher beendet. Wir wollen ihm danken, denn ich bin mir sicher, er ist Honda ebenfalls sehr dankbar für das Verständnis.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (29. Mai):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 41:18,923 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +0,635 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +1,983

4. Johann Zarco, Ducati, +2,590

5. Marco Bezzecchi, Ducati, +3,067

6. Luca Marini, Ducati, +3,875

7. Brad Binder, KTM, +4,067

8. Takaaki Nakagami, Honda, +10,944

9. Miguel Oliveira, KTM, +11,256

10. Marc Márquez, Honda, +11,800

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +12,916

12. Maverick Vinales, Aprilia, +12,917

13. Jorge Martin, Ducati, +17,240

14. Alex Márquez, Honda, +17,568

15. Jack Miller, Ducati, +17,687

16. Darryn Binder, Yamaha, +20,265

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +20,296

18. Michele Pirro, Ducati, +21,305

19. Remy Gardner, KTM, +30,548

20. Andrea Dovizioso, Yamaha, +31,011

21. Raul Fernandez, KTM, +42,723

22. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Enea Bastianini, Ducati, 10 Runden zurück

– Alex Rins, Suzuki, 16 Runden zurück

– Joan Mir, Suzuki, 16 Runden zurück

– Pol Espargaró, Honda, 19 Runden zurück

Fahrer-WM-Stand nach 8 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 122 Punkte. 2. Aleix Espargaró 114. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 81. 5. Zarco 75. 6. Rins 69. 7. Brad Binder 65. 8. Miller 63. 9. Marc Márquez 60. 10. Mir 56. 11. Oliveira 50. 12. Pol Espargaró 40. 13. Nakagami 38. 14. Viñales 37. 15. Martin 31. 16. Marini 31. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 20. 19. Morbidelli 19. 20. Di Giannantonio 8. 21. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 23. Gardner 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 181 Punkte. 2. Yamaha 122. 3. Aprilia 115. 4. KTM 93. 5. Suzuki 80. 6. Honda 75.



Team-WM:

1. Aprilia Racing, 151 Punkte. 2. Ducati Lenovo 144. 3. Monster Energy Yamaha 141. 4. Suzuki Ecstar 125. 5. Red Bull KTM Factory 115. 6. Prima Pramac Racing 106. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 61. 10. LCR Honda 58. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.