Alex Rins (8./Suzuki): Andere Strategie, Reifensorgen

Den ersten Trainingstag der MotoGP 2022 in Barcelona beendete Alex Rins als Achter. Der Suzuki-Pilot glaubt, dass er sich am weiteren Wochenende noch steigern kann.

Alex Rins startete in 1:40,101 min mit der Bestzeit im ersten Training in das MotoGP-Wochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, doch diese Zeit erreichte der Suzuki-Pilot im zweiten Training nicht und wurde mit 0,724 sec Rückstand auf Aleix Espargaro (1:39,402 min/Aprilia) lediglich Neunter.



Zum Vergleich: Den All-Time-Lap-Record hält seit 2021 Yamaha-Star Fabio Quartararo in 1:38,853 min.

Rins war einer von nur drei Piloten, die am Nachmittag keine schnellere Rundenzeit fahren konnten. In der kombinierten Zeitenliste bedeutete das Platz 8 mit 0,699 sec Rückstand.



«Wir hatten am Freitag eine andere Strategie als unsere Gegner», erklärte der 26-jährige Rins. «Im FP1 sind wir hinten mit der härtesten Mischung gefahren und wechselten dann auf die neue mittlere Mischung. Wir sind damit im zweiten Training eine Renndistanz mit ordentlichen Rundenzeiten gefahren. Die Zeiten lassen sich nicht mit denen der Kollegen vergleichen, weil sie im FP2 neue Reifen verwendet haben. Dennoch sind wir mit der Pace zufrieden. »

Für Rins stand am Freitag die Vorbereitung auf das Rennen im Fokus.



«Wir haben Schwierigkeiten, den Hinterreifen über die Distanz zu managen», gab der Spanier zu. «Früher war das eine Stärke der Suzuki, aber seit Michelin Verbesserungen erzielt hat, haben wir diesbezüglich keinen Vorteil mehr. Probleme hatten wir mit dem weichen Reifen, als wir eine schnelle Runde fahren wollten, weil ich am Vorderreifen leichte Vibrationen hatte. Ich denke daher, dass wir uns am Samstag noch steigern können.»

MotoGP, Montmeló, kombinierte Zeiten nach FP2 (3. Juni):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,402 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,303 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,488

4. Bagnaia, Ducati, + 0,548

5. Martin, Ducati, + 0,587

6. Brad Binder, KTM, + 0,681

7. Miller, Ducati, + 0,693

8. Rins, Suzuki, + 0,699

9. Quartararo, Yamaha, + 0,721

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,835

12. Nakagami, Honda, + 0,854

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,944

14. Bezzecchi, Ducati, + 1,026

15. Marini, Ducati, + 1,046

16. Mir, Suzuki, + 1,248

17. Zarco, Ducati, + 1,350

18. Alex Márquez, Honda, + 1,383

19. Oliveira, KTM, + 1,419

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,469

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,541

22. Pirro, Ducati, + 1,649

23. Bradl, Honda, + 1,672

24. Fernández, KTM, + 1,681

25. Gardner, KTM, + 1,928

MotoGP-Ergebnis FP1, Montmeló:

1. Rins, Suzuki, 1:40,101 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,195 sec

3. Morbidelli,Yamaha, + 0,594

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,607

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,632

6. Nakagami, Honda, + 0,767

7. Alex Márquez, Honda, + 0,771

8. Oliveira, KTM, + 0,800

9. Mir, Suzuki, + 0,806

10. Bastianini, Ducati, + 0,930

11. Zarco, Ducati, + 0,948

12. Raúl Fernández, KTM, + 0,982

13. Quartararo, Yamaha, + 1,003

14. Bagnaia, Ducati, + 1,004

15. Brad Binder, KTM, + 1,056

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,113

17. Marini, Ducati, + 1,142

18. Miller, Ducati, + 1,179

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,212

20. Martin, Ducati, + 1,219

21. Gardner, KTM, + 1,229

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,357

23. Bradl, Honda, + 1,781

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,833

25. Pirro, Ducati, + 1,879

Moto3, Montmeló, kombinierte Zeiten nach FP2 (3. Juni):

1. Guevara, GASGAS, 1:48,675 min

2. Holgado, KTM, + 0,195 sec

3. Foggia, Honda, + 0,287

4. Masia, KTM, + 0,303

5. Suzuki, Honda, + 0,392

6. Yamanaka, KTM, + 0,484

7. Migno, Honda, + 0,513

8. Toba, KTM, + 0,655

9. Garcia, GASGAS, + 0,687

10. Deniz Öncü, KTM, + 0,698

11. Ortolá, KTM, + 0,730

12. Tatay, CFMOTO, + 0,776

13. Muñoz, KTM, + 0,793

14. Riccardo Rossi, Honda, + 0,821

15. Fellon, Honda, + 0,936