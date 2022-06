Montmeló FP1: Bestzeit für Rins (Suzuki) – 23. Bradl

Alex Rins auf der Suzuki dominierte das erste freie Training zum Katalonien-GP. Stefan Bradl kam über Platz 23 nicht hinaus.

Der neunte MotoGP-Event auf dem Circuit Barcelona-Catalunya findet ohne den sechsfachen MotoGP-Weltmeister Marc Márquez statt, Stefan Bradl ersetzt ihn im Repsol-Honda-Werksteam. Die bisherige MotoGP-Bestzeit hat Weltmeister Fabio Quartararo 2021 in 1:38,853 min (= 169,5 km/h) erzielt. Er verlor aber das Rennen im Vorjahr gegen Oliveira, weil er wegen eines defekten Reißverschlusses das Tempo drosseln musste, er fiel auf P6 zurück.

In den ersten Minuten des 45 Minuten langen FP1 auf der 4,657 km langen Strecke (mit acht Rechtskurven und sechs Linkskurven und der 1,047 km langen Geraden setzte sich Joan Mir auf der Suzuki GSX-RR mit 1; 41,215 min an die Spitze vor Aleix Espargaró (+ 0,091 sec), Quartararo, Oliveira und Nakagami. Ferner: 15. Binder, KTM, + 16. Bradl, Honda, er lag nur 1,409 sec zurück.

Aleix Espargaró sorgte mit 1:40,745 min für die nächste Bestzeit. Nakagami lag jetzt 0,123 sec zurück an zweiter Stelle. 3. Oliveira. 4. Mir. 5. Morbidelli. Danach sauste Franco Morbidelli mit der Monster-Yamaha mit 1:40,695 min auf Platz 1. Die Asphalttemperatur betrug bereits 35 Grad.

Übrigens: Michelin hatte hier im Vorjahr vorne noch asymmetrische Reifen für die Mischungen Medium und Soft, in diesem Jahr befinden sich nur symmetrische Vorderreifen in der Allocation.

Im Honda-Camp fiel auf, dass das neue Chassis mit der neuen Schwinge von Marc Márquez jetzt bei Bradl in der Box steht. Pol Espargaró bekam es nicht, das ist ein klarer Hinweis darauf, dass seine Tage bei HRC gezählt sind und Joan Mir dort 2023 fahren wird. Pol soll vor einem Markenwechsel keinen Einblick mehr in die Entwicklungsteile von HRC bekommen. Takaaki Nakagami hingegen soll dieses neue Chassis spätestens am Montag testen. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass er 2023 vielleicht wieder im Honda-Aufgebot stehen wird. Immerhin fuhr er in Mugello als Achter und bester Honda-Pilot ins Ziel.

Franco Morbidelli hat bei den letzten sechs Grand Prix nur fünf Punkte eingesammelt, doch seine Bestzeit hielt auch noch nach 20 der 45 Minuten allen Angriffen stand.

Nach 25 Minuten stand Morbidelli immer noch auf Platz 1 vor Aleix Espargaró, Rins, Nakagami, Viñales. 6. Oliveira, KTM, + 0,206 sec. 7. Mir. 8. Pol Espargaró, Honda, + 0,322. 9. Bastianini. 10. Zarco, + 0,354. - ferner: 13. B. Binder, KTM, + 0,463 sec. 16. Miller, Ducati, + 0,585 sec. 21. Alex Márquez, Honda, + 1,150 sec. 22. Bradl, + 1,187 sec.

Der WM-Zwölfte und Repsol-Honda-Pilot Pol Espargaró, 3 km von der Strecke entfernt in die Schule gegangen und in Mugello im Rennen in der Arrabiata-2-Kurve schwer gestürzt, schon sich nach 30 Minuten an die dritte Stelle, er lag jetzt 0,038 sec hinter Morbidelli und nur 0,025 sec hinter Bruder Aleix auf der Aprilia.

Zehn Minuten vor dem Ende des FP1 lag immer noch Morbidelli auf Platz 1, doch jetzt ging die Zeitenjagd richtig los.

Lichtblick für Suzuki: 4. Mir. 8. Rins. Das Suzuki-Duo hat seit Texas vor zwei Monaten keinen Podestplatz mehr errungen!

Dann stürzte Jorge Martin, er ist WM-15., im Turn 2, der ersten Linkskurve nach einer Reihe von Rechtskurven.

Dann gelang Alex Rins auf der Werks-Suzuki mit 1:40,631 min eine neue Bestzeit, es waren noch fünf Minuten zu fahren. Rins hatte sich frische Reifen geholt, etliche Kollegen fuhren die Session mit gebrauchten Reifen zu Ende. Rins verbesserte sich dann sogar noch auf 1:40,101 min. 23. Bradl, + 1,781 sec.

Ergebnis FP1, Montmeló, 3. Juni

1. Rins, Suzuki, 1:40,101

2. Viñales, Aprilia, + 0,483

3. Morbidelli,Yamaha, + 0,594 sec

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,607

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,632

6. Taka Nakagami, Honda, + 0,767

7. Alex Márquez, Honda, + 0,771

8. Miguel Oliveira, KTM, + 0,800

9. Joan Mir, Suzuki, + 0,806

10. Enea Bastianini, Ducati, + 0,930

11. Johann Zarco, Ducati, + 0,948

12. Raúl Fernández, KTM, + 0,982

13. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,003

14. Pecco Bagnaia, Ducati, + 1,004

15. Brad Binder, KTM, + 1,056

16. Marco Bezzecchi, Ducati, + 1,113

17. Luca Marini, Ducati, + 1,142

18. Jack Miller, Ducati, + 1,179

19. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 1,212

20. Jorge Martin, Ducati, + 1,219

21. Remy Gardner, KTM, + 1,229

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,357

23. Stefan Bradl, Honda, + 1,781

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,833

25. Michele Pirro, Ducati, + 1,879

Moto3-Ergebnis FP1, Montmeló (3. Juni):

1. Guevara, GASGAS, 1:48,675 min

2. Holgado, KTM, + 0,195 sec

3. Foggia, Honda, + 0,287

4. Masia, KTM, + 0,303

5. Suzuki, Honda, + 0,406

6. Migno, Honda, + 0,513

7. Garcia, GASGAS, + 0,717

8. Tatay, CFMOTO, + 0,776

9. Muñoz, KTM, + 0,793

10. Toba, KTM, + 0,841