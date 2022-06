Takaaki Nakagami (Honda/12.): «Es fehlt hinten Grip»

Takaaki Nakagami: Es fehlt an Hinterradgrip

Während Marc Márquez immer über das mangelnde Vertrauen zum Vorderrad klagte, jammern die restlichen Honda-Fahrer über fehlenden Hinterradgrip. So dreht sich Honda im Kreis.

Mit Platz 12 und 0,854 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Aleix Espargaró schnitt Takaaki Nakagami als zweitbester Honda-Pilot dicht hinter Pol Espargaró ab. Im ersten freien Training zum GP von Katalonien auf dem Circuit des Barcelona-Catalunya am Vormittag war er – als starker Sechster – noch in den Top-Ten gelandet.

Der anspruchsvolle Circuit de Barcelona-Catalunya ist 4,657 km, bietet acht Rechtskurven und sechs Linkskurven, und die Zielgerade erstreckt sich über 1,047 km. Deshalb ist die Piste in Montmeló eine Herausforderung für die Honda RC213V, die Fahrer klagen über mangelnde Traktion, Nakagami hatte sich schon nach dem Warm-up in Mugello über das vorbildliche Fahrverhalten der Aprilia RS-GP 22 und deren Power auf den Geraden gewundert.

Was Pol Espargaró gestern vermutet hatte, nämlich dass Nakagami das neue Chassis und die neue Schwinge bekommen werde, die zuletzt Marc Márquez in Italien eingesetzt hat, bestätigte sich am Freitag beim Katalonien-GP nur teilweise. Der neue Rahmen war bei LCR nicht zu sehen. Er stand nämlich nur Márquez-Ersatzfahrer Bradl zur Verfügung.

«Ja, ich hatte neue Teile. Ich habe erstmals die neue Schwinge getestet», berichtet Nakagami. «Aber wenn ich ehrlich bin, es besteht kein magischer Unterschied. Ich habe mehr Potenzial erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mit mehr Grip oder besserem Turning gerechnet, mit irgendetwas Positivem. Ich weiß nicht. Die Schwinge wirkt sich nicht negativ aus. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich irgendwo einen anderen Charakter des Bikes festgestellt hätte, auch beim Bremsen nicht. Deshalb habe ich noch nicht entschieden, welche Schwinge ich morgen und am Sonntag nehme werde.»

«Erfreulich ist, dass unsere Basis-Set-up nicht so übel ist», setzte der Idemitsusu-LCR-Honda-Pilot fort. «Aber auf dieser Piste kommt der Mangel an Hinterradgrip bei uns sehr deutlich zum Vorschein. Das ist unser Hauptproblem.»

MotoGP, Montmeló, kombinierte Zeiten nach FP2 (3. Juni):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,402 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,303 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,488

4. Bagnaia, Ducati, + 0,548

5. Martin, Ducati, + 0,587

6. Brad Binder, KTM, + 0,681

7. Miller, Ducati, + 0,693

8. Rins, Suzuki, + 0,699

9. Quartararo, Yamaha, + 0,721

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,835

12. Nakagami, Honda, + 0,854

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,944

14. Bezzecchi, Ducati, + 1,026

15. Marini, Ducati, + 1,046

16. Mir, Suzuki, + 1,248

17. Zarco, Ducati, + 1,350

18. Alex Márquez, Honda, + 1,383

19. Oliveira, KTM, + 1,419

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,469

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,541

22. Pirro, Ducati, + 1,649

23. Bradl, Honda, + 1,672

24. Fernández, KTM, + 1,681

25. Gardner, KTM, + 1,928

MotoGP-Ergebnis FP2, Montmeló:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,402 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,303 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,488

4. Bagnaia, Ducati, + 0,548

5. Martin, Ducati, + 0,587

6. Brad Binder, KTM, + 0,681

7. Miller, Ducati, + 0,693

8. Quartararo, Yamaha, + 0,721

9. Rins, Suzuki, + 0,724

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,835

12. Nakagami, Honda, + 0,854

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,944

14. Bezzecchi, Ducati, + 1,026

15. Marini, Ducati, + 1,046

16. Mir, Suzuki, + 1,248

17. Zarco, Ducati, + 1,350

18. Alex Márquez, Honda, + 1,383

19. Oliveira, KTM, + 1,419

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,469

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,541

22. Pirro, Ducati, + 1,649

23. Bradl, Honda, + 1,672

24. Fernández, KTM, + 2,672

25. Gardner, KTM, + 2,884

MotoGP-Ergebnis FP1, Montmeló:

1. Rins, Suzuki, 1:40,101 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,195 sec

3. Morbidelli,Yamaha, + 0,594

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,607

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,632

6. Nakagami, Honda, + 0,767

7. Alex Márquez, Honda, + 0,771

8. Oliveira, KTM, + 0,800

9. Mir, Suzuki, + 0,806

10. Bastianini, Ducati, + 0,930

11. Zarco, Ducati, + 0,948

12. Raúl Fernández, KTM, + 0,982

13. Quartararo, Yamaha, + 1,003

14. Bagnaia, Ducati, + 1,004

15. Brad Binder, KTM, + 1,056

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,113

17. Marini, Ducati, + 1,142

18. Miller, Ducati, + 1,179

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,212

20. Martin, Ducati, + 1,219

21. Gardner, KTM, + 1,229

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,357

23. Bradl, Honda, + 1,781

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,833

25. Pirro, Ducati, + 1,879

Moto3, Montmeló, kombinierte Zeiten nach FP2 (3. Juni):

1. Guevara, GASGAS, 1:48,675 min

2. Holgado, KTM, + 0,195 sec

3. Foggia, Honda, + 0,287

4. Masia, KTM, + 0,303

5. Suzuki, Honda, + 0,392

6. Yamanaka, KTM, + 0,484

7. Migno, Honda, + 0,513

8. Toba, KTM, + 0,655

9. Garcia, GASGAS, + 0,687

10. Deniz Öncü, KTM, + 0,698

11. Ortolá, KTM, + 0,730

12. Tatay, CFMOTO, + 0,776

13. Muñoz, KTM, + 0,793

14. Riccardo Rossi, Honda, + 0,821

15. Fellon, Honda, + 0,936