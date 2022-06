Brad Binder (KTM/6.): «Diese Piste passt gut zu uns»

Brad Binder auf der KTM RC16 in Montmeló: Platz 6 am Freitag

Nach dem Vorjahressieg von Teamkollege Miguel Oliveira kam Brad Binder mit viel Zuversicht nach Barcelona. «Die Verhältnisse mit wenig Grip hier kommen mir entgegen», stelle der Red Bull-KTM-Star fest.

Mit 0,681 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Aleix Espargaró holte Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder am Freitag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wieder einmal die Kastanien für die Österreicher aus dem Feuer.

Im Vorjahr zog sich KTM auf dem anspruchsvolle Circuit de Barcelona-Catalunya ist 4,657 km, er bietet acht Rechtskurven und sechs Linkskurven und die Zielgerade erstreckt sich über 1,047 km, tadellos aus der Affäre – denn Teamkollege Miguel Oliveira siegte vor dem Ducati-Duo Zarco und Miller. Binder landete an achter Position.

«Ich habe am Ende des ersten Trainings am Vormittag keinen neuen Gummi reingesteckt. Deshalb wusste ich, wenn ich zum Schluss im FP2 neue Reifen montieren lasse, dann werden wir besser aussehen. Und eine bessere Vorstellung von unserem Potenzial haben. Ich bin bei meinem Long-run sehr nahe an meine beste Freitag-Zeit herangekommen. Es sieht also recht gut aus für die nächsten zwei Tage», meinte Brad.

«Am Nachmittag ist heute heute ganz gut gelaufen. Ich war schon im ersten Run ziemlich stark. Im zweiten Run haben wir etwas probiert, das nicht perfekt war. Im dritten Exit mit einem weichen Hinterreifen habe ich ziemlich heftig gepusht. Ja, Platz 6 – das ist kein übler Freitag für uns», ergänzte der blonde Südafrikaner. «Wir müssen am Set-up noch ein paar kleine Änderungen machen. Denn wir haben ein paar Schlüsselbereiche, an denen wir für morgen arbeiten müssen.»

Hat Brad schon eine Idee wegen der Rennreifen? «Der harte Hinterreifen ist wirklich hart. Aber wenn wir ihn zum Arbeiten bringen, könnte er gut sein für die 24 Runden.»

«Der Belag hier ist rutschig, aber das war schon immer so», stellte Binder fest. «ich weiß nicht, ob es schlimmer geworden ist, auf jeden Fall ist es nicht besser geworden mit dem Grip. Aber wir wissen seit dem letzten Jahr, dass diese Verhältnisse ganz gut zu unserem Motorrad passen. Mir gefallen diese Bedingungen. Man muss sich einfach möglichst viel Grip suchen, wo immer es es gelingt. Und man muss den Hinterreifen schonen. Wenn du über die Renndistanz einfach drauflos fährst und den Hinterreifen dauernd durchdrehen lässt, wirst du nicht heil bis zum Ende des Rennens kommen.»

«Man miss ich hier stark auf das Bewahren der Reifen konzentrieren, man darf die Reifekante im Rennen nicht zu stark beanspruchen. Ob hinten auch der Medium das Rennen durchhalten würde, müssen wir noch herausfinden. Hier besteht kein Unterschied zwischen den Compounds Hard, Medium und Soft, weil der Griplevel so niedrig ist. Es ist nicht wie auf anderen Pisten, wo ein himmelweiter Unterschied zwischen Soft und Hard besteht. Hier funktionieren alle drei Optionen, keine davon gut, aber sie würden alle drei das Rennen überstehen.»

MotoGP, Montmeló, kombinierte Zeiten nach FP2 (3. Juni):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,402 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,303 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,488

4. Bagnaia, Ducati, + 0,548

5. Martin, Ducati, + 0,587

6. Brad Binder, KTM, + 0,681

7. Miller, Ducati, + 0,693

8. Rins, Suzuki, + 0,699

9. Quartararo, Yamaha, + 0,721

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,835

12. Nakagami, Honda, + 0,854

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,944

14. Bezzecchi, Ducati, + 1,026

15. Marini, Ducati, + 1,046

16. Mir, Suzuki, + 1,248

17. Zarco, Ducati, + 1,350

18. Alex Márquez, Honda, + 1,383

19. Oliveira, KTM, + 1,419

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,469

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,541

22. Pirro, Ducati, + 1,649

23. Bradl, Honda, + 1,672

24. Fernández, KTM, + 1,681

25. Gardner, KTM, + 1,928

MotoGP-Ergebnis FP1, Montmeló:

1. Rins, Suzuki, 1:40,101 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,195 sec

3. Morbidelli,Yamaha, + 0,594

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,607

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,632

6. Nakagami, Honda, + 0,767

7. Alex Márquez, Honda, + 0,771

8. Oliveira, KTM, + 0,800

9. Mir, Suzuki, + 0,806

10. Bastianini, Ducati, + 0,930

11. Zarco, Ducati, + 0,948

12. Raúl Fernández, KTM, + 0,982

13. Quartararo, Yamaha, + 1,003

14. Bagnaia, Ducati, + 1,004

15. Brad Binder, KTM, + 1,056

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,113

17. Marini, Ducati, + 1,142

18. Miller, Ducati, + 1,179

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,212

20. Martin, Ducati, + 1,219

21. Gardner, KTM, + 1,229

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,357

23. Bradl, Honda, + 1,781

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,833

25. Pirro, Ducati, + 1,879

Moto3, Montmeló, kombinierte Zeiten nach FP2 (3. Juni):

1. Guevara, GASGAS, 1:48,675 min

2. Holgado, KTM, + 0,195 sec

3. Foggia, Honda, + 0,287

4. Masia, KTM, + 0,303

5. Suzuki, Honda, + 0,392

6. Yamanaka, KTM, + 0,484

7. Migno, Honda, + 0,513

8. Toba, KTM, + 0,655

9. Garcia, GASGAS, + 0,687

10. Deniz Öncü, KTM, + 0,698

11. Ortolá, KTM, + 0,730

12. Tatay, CFMOTO, + 0,776

13. Muñoz, KTM, + 0,793

14. Riccardo Rossi, Honda, + 0,821

15. Fellon, Honda, + 0,936