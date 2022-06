Pol Espargaró (Honda/11.): «Ich suche nach Sekunden»

Pol Espargaró landete am Freitag in Montmeló außerhalb der Top-10. Der Honda-Star hielt seine Frustration nicht zurück und erklärte, warum die Leistungsdichte auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya besonders hoch ist.

Auf die Frage, welches sein Lieblingsgetränk sei, antwortete Pol Espargaró nach dem Trainingsfreitag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya trocken: «Ich suche nicht nach einem Drink, ich suche nach Sekunden.»

Nachdem er den Tag im ersten Training mit einem starken fünften Platz begonnen hatte, rutschte der Spanier im FP2 am Nachmittag aus den Top-10. Mit seiner Zeit von 1:40,237 min büßte das Repsol-Honda-Ass 0,835 sec auf die Tagesbestzeit von Aleix Espargaró (Aprilia) ein und musste mit Gesamtrang 11 vorliebnehmen.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Barcelona © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Pol Espargaró Zurück Weiter

«Auch wenn die Strecke für ihr schlechtes Grip-Niveau bekannt ist, habe ich mich in Bezug auf den Grip auf anderen Strecken schon schlechter gefühlt. Auf dem Medium-Rennreifen habe ich mich am Nachmittag, als die Grip-Verhältnisse am schlechtesten waren, besser gefühlt als erwartet», schob Espargaró überrascht voraus.

«Aber als alle den weichen Hinterreifen aufgezogen haben, sind wir wieder in der Realität gelandet und die war Platz 11.» Um sich eins der begehrten Tickets fürs Q2 zu sichern, muss Espargaró im dritten Freien Training am Samstagmorgen unter den schnellsten Zehn landen. «Ich muss mich unbedingt fürs Q2 vorqualifizierten, sonst wird es im Q1 am Nachmittag ein Chaos mit den hohen Temperaturen», erklärte der 30-Jährige seinen Plan für Samstag. «Wir können es uns nicht erlauben, aus der vierten oder fünften Reihe zu starten, da das Überholen so schwierig ist.» Die Zeichen stehen gut für den Moto2-Weltmeister von 2013, in den bisherigen acht Qualifyings konnte er sich fünf Mal auf direktem Weg fürs Q2 qualifizieren.

Die Top-13 lagen am Freitag innerhalb einer Sekunde, Espargaró hat eine Theorie, warum die Zeiten besonders in Barcelona so eng beieinander liegen: «Auf Strecken, wo der Grip schlecht ist, kann man das Limit des Bikes nicht ausreizen und so stark pushen. Man muss insgesamt sehr weich fahren und der Unterschied zwischen den Fahrern ist dort gering. Bei gutem Grip machen sich die Unterschiede zwischen den Bikes besonders in der Zeitenattacke bemerkbar, aber das ist hier nicht möglich.»

MotoGP, Montmeló, kombinierte Zeiten nach FP2 (3. Juni):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,402 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,303 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,488

4. Bagnaia, Ducati, + 0,548

5. Martin, Ducati, + 0,587

6. Brad Binder, KTM, + 0,681

7. Miller, Ducati, + 0,693

8. Rins, Suzuki, + 0,699

9. Quartararo, Yamaha, + 0,721

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,835

12. Nakagami, Honda, + 0,854

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,944

14. Bezzecchi, Ducati, + 1,026

15. Marini, Ducati, + 1,046

16. Mir, Suzuki, + 1,248

17. Zarco, Ducati, + 1,350

18. Alex Márquez, Honda, + 1,383

19. Oliveira, KTM, + 1,419

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,469

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,541

22. Pirro, Ducati, + 1,649

23. Bradl, Honda, + 1,672

24. Fernández, KTM, + 1,681

25. Gardner, KTM, + 1,928

MotoGP-Ergebnis FP2, Montmeló:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,402 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,303 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,488

4. Bagnaia, Ducati, + 0,548

5. Martin, Ducati, + 0,587

6. Brad Binder, KTM, + 0,681

7. Miller, Ducati, + 0,693

8. Quartararo, Yamaha, + 0,721

9. Rins, Suzuki, + 0,724

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,835

12. Nakagami, Honda, + 0,854

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,944

14. Bezzecchi, Ducati, + 1,026

15. Marini, Ducati, + 1,046

16. Mir, Suzuki, + 1,248

17. Zarco, Ducati, + 1,350

18. Alex Márquez, Honda, + 1,383

19. Oliveira, KTM, + 1,419

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,469

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,541

22. Pirro, Ducati, + 1,649

23. Bradl, Honda, + 1,672

24. Fernández, KTM, + 2,672

25. Gardner, KTM, + 2,884

MotoGP-Ergebnis FP1, Montmeló:

1. Rins, Suzuki, 1:40,101 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,195 sec

3. Morbidelli,Yamaha, + 0,594

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,607

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,632

6. Nakagami, Honda, + 0,767

7. Alex Márquez, Honda, + 0,771

8. Oliveira, KTM, + 0,800

9. Mir, Suzuki, + 0,806

10. Bastianini, Ducati, + 0,930

11. Zarco, Ducati, + 0,948

12. Raúl Fernández, KTM, + 0,982

13. Quartararo, Yamaha, + 1,003

14. Bagnaia, Ducati, + 1,004

15. Brad Binder, KTM, + 1,056

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,113

17. Marini, Ducati, + 1,142

18. Miller, Ducati, + 1,179

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,212

20. Martin, Ducati, + 1,219

21. Gardner, KTM, + 1,229

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,357

23. Bradl, Honda, + 1,781

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,833

25. Pirro, Ducati, + 1,879