Fabio Quartararo (Yamaha/9.): «Wirklich schlecht»

Fabio Quartararo: An mangelndem Körpereinsatz lag es nicht

Eine Sekunde büßte Fabio Quartararo am Freitag in Barcelona auf die MotoGP-Bestzeit von Aleix Espargaró (Aprilia) ein. Der Yamaha-Werksfahrer muss auf bessere Grip-Verhältnisse hoffen.

Einen Tag nach der Bekanntmachung seiner Vertragsverlängerung mit Yamaha bis einschließlich 2024 landete WM-Leader Fabio Quartararo am ersten Trainingstag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya knapp vor seinem Teamkollegen Franco Morbidelli auf Rang 9 der kombinierten Zeitenliste.

«Es war wirklich schlecht. Natürlich gibt es Motorräder, die sich besser an diese Bedingungen anpassen. Die Streckenverhältnisse sind aber nicht gut», schilderte der 23-jährige Franzose nach zwei freien Trainings in Montmeló. «Wenn du einen neuen Reifen aufziehen lässt, dann musst du dich – egal ob kühl oder heiß – deutlich verbessern. Es war aber sehr schlecht.»

Der Yamaha-Star geht aber davon aus, dass die Bedingungen im FP3 am Samstagvormittag mit mehr Gummiabrieb auf der Strecke mehr zulassen werden. «Ja, wir hoffen es. Denn wir wissen, dass wir bei niedrigem Grip-Level Mühe haben, während die Aprilia – wie schon in Argentinien – super schnell sind. Wir haben Schwierigkeiten. Auch meine Pace war sechs bis sieben Zehntel langsamer als jene von Aleix», verwies er auf den Tagesschnellsten Aleix Espargaró.

«Auf dieser Strecke spürst du, ob du langsam bist oder nicht. Ich fühlte mich langsam, ich hatte aber gleichzeitig das Gefühl, dass ich nicht schneller fahren konnten. In den Kurven 3, 4 und 9 drehe ich das Gas auf und habe mit Spinning zu kämpfen. Dann musst du es kontrollieren… Meine Fahrweise war wirklich gut, aber ich war super langsam», fasste der Titelverteidiger zusammen.

Dass Morbidelli ihm – entgegen dem bisherigen Saisonverlauf – dicht auf den Fersen ist, habe auch mit dem mangelnden Grip zu tun, vermutete Quartararo. «Das ist eine Strecke, auf der du viel abwarten muss. Es geht hier nur um den Grip und auch auf Zeitenjagd konnte ich nicht besser sein, denn mehr Grip hatte ich nicht. Ich habe Mühe, wenn ich ans Gas gehe. Das ist ein Zehntel hier, ein Zehntel dort – und am Ende ist es fast eine Sekunde auf Aleix Espargaró.»

Würde das Rennen jetzt schon anstehen, könnte «El Diablo» höchstens Schadensbegrenzung betreiben, hielt er am Freitag fest. «Wir wissen aber, dass man auf dieser Strecke immer besseren Grip hat, je mehr Abrieb auf die Strecke kommt», ergänzte er. «Ich hoffe, dass der Grip im Laufe des Wochenendes zunehmen wird. Es soll nicht regnen und jeden Tag kommt mehr Abrieb dazu. Ich hoffe, dass wir dadurch bis Sonntag unsere Pace massiv verbessern können. Denn im Moment glaube ich, dass nur Aleix eine wirklich schnelle Pace fahren kann. Er ist fünf Zehntel schneller.»

Macht ihm auch der Reifenverschleiß im Hinblick auf das 24-Runden-Rennen am Sonntag Sorgen? «Es ist nicht so, dass der Reifenverschleiß höher wird, wenn du Spinning hast. Das Problem ist im Moment, dass wir langsam sind und der Reifen nachlässt. Der Verschleiß macht mir keine Sorgen. Ich bin mehr besorgt, weil ich mich langsam fühle», bekräftigte Quartararo. «Ich glaube, viele Fahrer werden dasselbe sagen. Es ist wirklich schwierig, dein Potenzial zu sehen, wenn die Streckenverhältnisse so schlecht sind.»

MotoGP, Montmeló, kombinierte Zeiten nach FP2 (3. Juni):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,402 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,303 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,488

4. Bagnaia, Ducati, + 0,548

5. Martin, Ducati, + 0,587

6. Brad Binder, KTM, + 0,681

7. Miller, Ducati, + 0,693

8. Rins, Suzuki, + 0,699

9. Quartararo, Yamaha, + 0,721

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,835

12. Nakagami, Honda, + 0,854

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,944

14. Bezzecchi, Ducati, + 1,026

15. Marini, Ducati, + 1,046

16. Mir, Suzuki, + 1,248

17. Zarco, Ducati, + 1,350

18. Alex Márquez, Honda, + 1,383

19. Oliveira, KTM, + 1,419

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,469

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,541

22. Pirro, Ducati, + 1,649

23. Bradl, Honda, + 1,672

24. Fernández, KTM, + 1,681

25. Gardner, KTM, + 1,928

MotoGP-Ergebnis FP1, Montmeló:

1. Rins, Suzuki, 1:40,101 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,195 sec

3. Morbidelli,Yamaha, + 0,594

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,607

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,632

6. Nakagami, Honda, + 0,767

7. Alex Márquez, Honda, + 0,771

8. Oliveira, KTM, + 0,800

9. Mir, Suzuki, + 0,806

10. Bastianini, Ducati, + 0,930

11. Zarco, Ducati, + 0,948

12. Raúl Fernández, KTM, + 0,982

13. Quartararo, Yamaha, + 1,003

14. Bagnaia, Ducati, + 1,004

15. Brad Binder, KTM, + 1,056

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,113

17. Marini, Ducati, + 1,142

18. Miller, Ducati, + 1,179

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,212

20. Martin, Ducati, + 1,219

21. Gardner, KTM, + 1,229

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,357

23. Bradl, Honda, + 1,781

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,833

25. Pirro, Ducati, + 1,879