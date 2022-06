Stefan Bradl: «Ich will diese Frage nimmer hören»

Stefan Bradl am Freitag in Montmeló: «Der Sturz im FP2 war nicht hilfreich»

Nach dem enttäuschenden 23. Platz am Freitag war Stefan Bradl froh, dass er jetzt im Juni und August noch weitere Gelegenheiten vorfinden wird, sich bei Repsol-Honda zu bewähren.

Nach Platz 23 am Freitag beim GP von Katalonien hofft Stefan Bradl, am Samstag besser in den Rennrhythmus zu kommen und sich im Qualifying 1 eine bessere Ausgangsbasis für das Rennen schaffen zu können. «Denn natürlich sind WM-Punkte immer das Ziel», sagte der Bayer, der im April in Argentinien als Márquez-Ersatz auf Platz 18 gelandet ist und als Wildcard-Fahrer in Jerez im Rennen zweimal stürzte.

Bradl stürzte gestern am Nachmittag im FP2. «Dieser Crash hat uns natürlich nicht geholfen, ich war mitschuldig daran», räumte der 32-jährige Honda-Testfahrer ein, der zuletzt in der Corona-Saison 2020 in Barcelona gefahren ist, auch damals anstelle des verletzten Márquez. «Der Sturz war schade, aber immerhin habe ich beim Alleinfahren einen guten Speed gefunden. Bisher ist es nicht die richtige Zeit für mich, anderen Piloten zu folgen, um dadurch im Windschatten drei zusätzliche Zehntel zu finden. Das kann ich beim nächsten Grand Prix auf dem Sachsenring machen, wo ich mit der Erfahrung dieses Rennens um bessere Positionen kämpfen will.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Barcelona © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Pol Espargaró Zurück Weiter

Stefan Bradl stimmte seinen Kollegen bei, die sich über den Zustand der Piste beklagten und über den niedrigen Griplevel. «Das das ist ein Zustand, den wir hier seit Jahren kennen. Der Belag ist schmierig. Am Sonntag wird es im 24-Runden-Rennen ums Überleben gehen. Ich weiß noch nicht, wie wir die Reifen vernünftig über die Distanz bringen werden. Wir müssen die Reifen so gut schonen, wie es geht; das Reifen-Management wird am Sonntag eine wichtige Rolle spielen. Da wir hinten mit dem Grip Mühe haben, bin ich neugierig, wie sich das im Rennen hier auswirkt. Ich will gar nicht zu weit ins Detail gehen, sonst mache ich mir jetzt schon Sorgen.»

Bradl ist im fünften Jahr als HRC-Testfahrer allmählich daran gewöhnt, kurzfristig für einen anderen Stammfahrer einzuspringen. Er fuhr schon statt Morbidelli, statt Crutchlow, statt Lorenzo und in den letzten zwei Jahren mehr als 15 Mal statt Marc Márquez. Aber der Umstieg vom Testfahrer zum GP-Fahrer wird immer schwieriger, weil die Zeiten enger beisammen liegen und die Bikes der Konkurrenz von Ducati, Aprilia, Suzuki und KTM in den letzten Jahren stärker geworden sind.

«Inzwischen habe ich Routine beim Einspringen, ich weiß, was mich erwartet», sagt Bradl. «Was mir in der jetzigen Situation ein bisschen hilft: Ich weiß, dass ich mehrere Rennen hintereinander bestreiten darf. Wie viele es genau sein werden, lässt sich vorläufig nicht beurteilen, das hängt von der Genesung bei Marc ab. Ich will die Frage, wie lange ich ihn vertreten werde, gar nicht mehr hören. Denn ich habe keine Ahnung; wir müssen abwarten. Auf jeden Fall kann ich meinen Speed aufbauen und mich steigern, wie es mir auch 2020 gelungen ist, als ich in Brünn im August in die WM eingestiegen bin. Mein Ziel ist es, von Rennen zu Rennen besser zu performen und näher an die Punkteränge ranzukommen, auch in den Trainings.»

Aber wir sollten nicht vergessen: Auch Marc Márquez stand vor einer Woche in Mugello nach dem FP3-Training am Samstag nur an 21. Position.

MotoGP, Montmeló, kombinierte Zeiten nach FP2 (3. Juni):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,402 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,303 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,488

4. Bagnaia, Ducati, + 0,548

5. Martin, Ducati, + 0,587

6. Brad Binder, KTM, + 0,681

7. Miller, Ducati, + 0,693

8. Rins, Suzuki, + 0,699

9. Quartararo, Yamaha, + 0,721

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,835

12. Nakagami, Honda, + 0,854

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,944

14. Bezzecchi, Ducati, + 1,026

15. Marini, Ducati, + 1,046

16. Mir, Suzuki, + 1,248

17. Zarco, Ducati, + 1,350

18. Alex Márquez, Honda, + 1,383

19. Oliveira, KTM, + 1,419

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,469

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,541

22. Pirro, Ducati, + 1,649

23. Bradl, Honda, + 1,672

24. Fernández, KTM, + 1,681

25. Gardner, KTM, + 1,928

MotoGP-Ergebnis FP2, Montmeló:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,402 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,303 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,488

4. Bagnaia, Ducati, + 0,548

5. Martin, Ducati, + 0,587

6. Brad Binder, KTM, + 0,681

7. Miller, Ducati, + 0,693

8. Quartararo, Yamaha, + 0,721

9. Rins, Suzuki, + 0,724

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,835

12. Nakagami, Honda, + 0,854

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,944

14. Bezzecchi, Ducati, + 1,026

15. Marini, Ducati, + 1,046

16. Mir, Suzuki, + 1,248

17. Zarco, Ducati, + 1,350

18. Alex Márquez, Honda, + 1,383

19. Oliveira, KTM, + 1,419

20. Darryn Binder, Yamaha, + 1,469

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,541

22. Pirro, Ducati, + 1,649

23. Bradl, Honda, + 1,672

24. Fernández, KTM, + 2,672

25. Gardner, KTM, + 2,884

MotoGP-Ergebnis FP1, Montmeló:

1. Rins, Suzuki, 1:40,101 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,195 sec

3. Morbidelli,Yamaha, + 0,594

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,607

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,632

6. Nakagami, Honda, + 0,767

7. Alex Márquez, Honda, + 0,771

8. Oliveira, KTM, + 0,800

9. Mir, Suzuki, + 0,806

10. Bastianini, Ducati, + 0,930

11. Zarco, Ducati, + 0,948

12. Raúl Fernández, KTM, + 0,982

13. Quartararo, Yamaha, + 1,003

14. Bagnaia, Ducati, + 1,004

15. Brad Binder, KTM, + 1,056

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,113

17. Marini, Ducati, + 1,142

18. Miller, Ducati, + 1,179

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,212

20. Martin, Ducati, + 1,219

21. Gardner, KTM, + 1,229

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,357

23. Bradl, Honda, + 1,781

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,833

25. Pirro, Ducati, + 1,879