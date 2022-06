Offiziell: Ducati bestätigt Trennung von Jack Miller

Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht. Ducati Corse bestätigte in Montmeló am Nachmittag die Trennung von Jack Miller. Er wird zwei Jahre für KTM fahren.

Jack Miller kam nach einer starken Vorstellung am Samstag im Fp3 am Nachmittag im Qualifying-2 auf der Lenovo-Werks-Ducati über den elften Platz nicht hinaus. Der Australier verlor 0,781 Sekunden auf die Bestzeit von Aleix Espargaró. «Ja, das war einer von diesen Tagen», seufzte Jack Miller. «Ich habe im Q2 bei beiden Runs mit beiden Reifen alles gegeben. Nach dem FP3 am Vormittag habe ich mich recht zuversichtlich und wohl gefühlt. Aber im Quali hatte ich das Gefühl hinten fehle es an Grip. Der neue Soft-Compound hat mich nicht überzeugt. Ich kann jetzt nichts mehr dagegen tun. Aber diese Piste hat uns an diesem Wochenende einiges Kopfzerbrechen bereitet.»

Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti räumte am Samstag in Montmeló gegenüber den Journalisten ein, Jack Miller werde 2023 voraussichtlich nicht mehr auf einer Desmosedici sitzen.

«Ja, sie haben ihre Pläne. Sie müssen das sagen», erklärte Jack Miller. «Im Augenblick gibt es kein offizielles Announcement. Ich werde meine Pläne bekannt geben, sobald der Zeitpunkt dazu gekommen ist und ich Bescheid weiß. Wir werden das gemeinsam bekanntgeben.»

Man darf also damit rechnen, dass das Red Bull-KTM Factory-Team demnächst den neuen Zwei-Jahres-Vertrag mit dem dreifachen MotoGP-Sieger bestätigen wird.

MotoGP-Ergebnis, Q2, Montmeló (4. Juni):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,742 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:38,773 min, + 0,031 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1:38,959, + 0,217

4. Zarco, Ducati, 1:39,027, + 0,285

5. Di Giannantonio, Ducati, 1:39,099, + 0,357

6. Martin, Ducati, 1:39,142, + 0,400

7. Rins, Suzuki, 1:39,145, + 0,403

8. Viñales, Aprilia, 1:39,397, + 0,655

9. Marini, Ducati, 1:39,451, + 0,709

10. Pol Espargaró, Honda, 1:39,477, + 0,735

11. Miller, Ducati, 1:39,523, + 0,781

12. Nakagami, Honda, 1:39,611, + 0,869



Die weitere Startaufstellung:

13. Bezzecchi, Ducati, 1:39,240 min

14. Bastianini, Ducati, 1:39,246

15. Brad Binder, KTM, 1:39,249

16. Oliveira, KTM, 1:39,420

17. Mir, Suzuki, 1:39,664

18. Morbidelli, Yamaha, 1:39,884

19. Dovizioso, Yamaha, 1:40,071

20. Gardner, KTM, 1:40,113

21. Bradl, Honda, 1:40,298

22. Pirro, Ducati, 1:40,351

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:40,373

24. Fernández, KTM, 1:40,587

25. Alex Márquez, Honda, ohne Zeit