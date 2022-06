Takaaki Nakagami (Honda/12.): Wollte Maverick folgen 05.06.2022 - 06:45 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Takaaki Nakagami schaffte am Samstag ganz knapp den Sprung ins Q2

Takaaki Nakagami hatte sich im Q1 in Montmeló ein schnelles Hinterrad gesucht und damit den Sprung ins Q2 geschafft. Für das Rennen am Sonntag nimmt sich der Idemitsusu-LCR-Honda-Pilot den Vorstoß in die Top-5 vor.